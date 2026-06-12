Combustíveis: gasóleo vai baixar e gasolina vai subir! Saiba quanto
Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões de preços para o gasóleo e gasolina. Para quem tem veículo a gasóleo, as notícias são melhores que a semana passada. A gasolina vai subir, mas é pouco.
Combustíveis: Gasóleo baixa 3 cêntimos e a gasolina sobre 0,5 cêntimo
De acordo com as previsões para a próxima semana, quem precisar de abastecer encontrará o gasóleo mais barato 3 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá sofrer um pequena subida de cerca de 0,5 cêntimo por litro.
Estas variações refletem a evolução dos mercados internacionais e dos preços de referência dos combustíveis, sendo ajustadas semanalmente pelas gasolineiras. Como habitual, os valores finais podem variar consoante a marca e o posto de abastecimento.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Será que se notou em Portugal esta subida dos combustíveis? Restaurantes sempre cheios, o povo nas praias como se não houvesse amanha, estradas pejadas de carros aos fins de semana, hoteis baratos ou caros cheiros de clientes, e não, não são só estrangeiros, muito tuga. Tentei um fim de semana na serra (o primeiro no ano e se calhar o ultimo), casas até mais humildes, tudo cheiro para este fim de semana e preços de arregalar o olho. Afinal quem sentiu na carteira estes aumentos? Eu senti, mas a maioria não sentiu. O que é bom sinal é sinal de força na carteira.
Pois! Onde pára a crise?? É só queixumes mas depois vamos a ver está tudo cheio!!
Eu chamo a esta forma de estar de hipocrisia…
ir para a praia.. podes ir de transportes públicos.. e não é uma “riqueza”.. Restaurantes sempre cheios.. os numeros oficiais de camas em Portugal ronda as 500 mil camas. SE e só SE ocupassem os hoteis / camas existentes , os portugueses, isso significa que, aproximadamente, 5% da população tem capacidade para esgotar a oferta. Colocando estrangeiros/turistas e obviamente os Portugueses que vão de férias para fora, se calhar tens pouco mais de 4% da população com capacidade financeira.. Bom Sinal? Se a média de taxa de esforço em portugal está acima dos 70%, estado nos 95% em Lisboa.. Bom Sinal? O Povo é sereno… e tem vergonha de dizer que passa mal…
Petroleo a 86$ e temos esta vergonha nas bombas… só ganancia…