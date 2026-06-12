Combustíveis: gasóleo vai baixar e gasolina vai subir! Saiba quanto

Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões de preços para o gasóleo e gasolina. Para quem tem veículo a gasóleo, as notícias são melhores que a semana passada. A gasolina vai subir, mas é pouco.

Combustíveis: Gasóleo baixa 3 cêntimos e a gasolina sobre 0,5 cêntimo

De acordo com as previsões para a próxima semana, quem precisar de abastecer encontrará o gasóleo mais barato 3 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá sofrer um pequena subida de cerca de 0,5 cêntimo por litro.

Estas variações refletem a evolução dos mercados internacionais e dos preços de referência dos combustíveis, sendo ajustadas semanalmente pelas gasolineiras. Como habitual, os valores finais podem variar consoante a marca e o posto de abastecimento.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.