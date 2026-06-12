PplWare Mobile

Combustíveis: gasóleo vai baixar e gasolina vai subir! Saiba quanto

· Motores/Energia 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. RGOP says:
    12 de Junho de 2026 às 10:33

    Será que se notou em Portugal esta subida dos combustíveis? Restaurantes sempre cheios, o povo nas praias como se não houvesse amanha, estradas pejadas de carros aos fins de semana, hoteis baratos ou caros cheiros de clientes, e não, não são só estrangeiros, muito tuga. Tentei um fim de semana na serra (o primeiro no ano e se calhar o ultimo), casas até mais humildes, tudo cheiro para este fim de semana e preços de arregalar o olho. Afinal quem sentiu na carteira estes aumentos? Eu senti, mas a maioria não sentiu. O que é bom sinal é sinal de força na carteira.

    Responder
  2. idiocracia says:
    12 de Junho de 2026 às 11:03

    ir para a praia.. podes ir de transportes públicos.. e não é uma “riqueza”.. Restaurantes sempre cheios.. os numeros oficiais de camas em Portugal ronda as 500 mil camas. SE e só SE ocupassem os hoteis / camas existentes , os portugueses, isso significa que, aproximadamente, 5% da população tem capacidade para esgotar a oferta. Colocando estrangeiros/turistas e obviamente os Portugueses que vão de férias para fora, se calhar tens pouco mais de 4% da população com capacidade financeira.. Bom Sinal? Se a média de taxa de esforço em portugal está acima dos 70%, estado nos 95% em Lisboa.. Bom Sinal? O Povo é sereno… e tem vergonha de dizer que passa mal…

    Responder
  3. joaquim escobar@escobar.clb says:
    12 de Junho de 2026 às 11:06

    Petroleo a 86$ e temos esta vergonha nas bombas… só ganancia…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição da publicidade a jogos e apostas online?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Škoda DuoBell - Campainha de bicicleta concebida para "furar" o cancelamento de ruído.

Podcast Clips Make Your Favorite Moments Easier to Save and Share

Sony WF-1000XM6