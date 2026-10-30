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Motores/Energia

Combustíveis: gasóleo fica ainda mais caro e gasolina mais barata

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Os preços dos combustíveis voltam a sofrer alterações na próxima segunda-feira, 2 de novembro. A previsão aponta para uma subida do gasóleo e uma descida da gasolina, mas nem todos os condutores vão sentir o mesmo impacto na carteira.

Combustíveis: gasóleo fica ainda mais caro e gasolina mais barata

Gasóleo simples sobe 3,5 cêntimos e gasolina baixa 2 cêntimos

De acordo com as previsões de uma fonte do setor, o gasóleo simples deverá aumentar 3,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá ficar 2 cêntimos mais barata.

Caso estas estimativas se confirmem, o preço médio do gasóleo deverá passar dos atuais 2,190 euros para aproximadamente 2,225 euros por litro. Já a gasolina 95 poderá descer dos 2,033 euros para cerca de 2,013 euros por litro.

Combustíveis: gasóleo fica ainda mais caro e gasolina mais barata

Encher o depósito vai custar mais (ou menos)

As alterações previstas terão um impacto diferente consoante o combustível utilizado.

Num depósito de 60 litros, quem conduz um veículo a gasóleo poderá pagar mais 2,10 euros. Por outro lado, os automobilistas com veículos a gasolina poderão poupar aproximadamente 1,20 euros no abastecimento.

As alterações deverão começar a refletir-se nos postos de combustível a partir de segunda-feira, 2 de novembro, caso as previsões se concretizem.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Combustíveis gasóleo gasolina

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