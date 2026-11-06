Combustíveis: gasóleo e gasolina ficam muito mais baratos na próxima semana

Boas notícias para os condutores portugueses! Os preços dos combustíveis deverão sofrer uma redução significativa na próxima semana, com descidas expressivas tanto no gasóleo como na gasolina.

De acordo com as previsões para o mercado nacional, a semana de 9 a 15 de novembro de 2026 deverá trazer um alívio para quem precisa de abastecer o automóvel.

Quanto vão baixar os combustíveis?

As previsões apontam para as seguintes alterações nos preços dos combustíveis em Portugal continental:

Combustível Descida prevista Gasóleo 11 cêntimos/litro Gasolina 12,5 cêntimos/litro

Se estas previsões se confirmarem, os automobilistas poderão aproveitar uma redução significativa nos custos de abastecimento.

Quanto vai custar encher o depósito?

Com base nas estimativas divulgadas, estes deverão ser os preços médios dos combustíveis na próxima semana:

Combustível Preço médio previsto Depósito de 50 litros Gasóleo 2,095 €/litro 104,75 € Gasolina 1,876 €/litro 93,80 €

Os valores são indicativos e podem variar consoante a marca e o posto de abastecimento. Em Portugal, os preços dos combustíveis são definidos livremente pelos operadores.

Como encontrar os combustíveis mais baratos?

Independentemente das descidas previstas, é sempre possível poupar alguns euros comparando os preços praticados pelos diferentes postos de abastecimento.

Para consultar os preços atualizados em Portugal, os automobilistas podem utilizar o portal oficial da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Por agora fica apenas a saber qual será a postura do Governo relativamente ao ISP.