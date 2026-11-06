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Motores/Energia

Combustíveis: gasóleo e gasolina ficam muito mais baratos na próxima semana

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Boas notícias para os condutores portugueses! Os preços dos combustíveis deverão sofrer uma redução significativa na próxima semana, com descidas expressivas tanto no gasóleo como na gasolina.

Combustíveis: gasóleo e gasolina vão ficar muito mais baratos na próxima semana

De acordo com as previsões para o mercado nacional, a semana de 9 a 15 de novembro de 2026 deverá trazer um alívio para quem precisa de abastecer o automóvel.

Quanto vão baixar os combustíveis?

As previsões apontam para as seguintes alterações nos preços dos combustíveis em Portugal continental:

CombustívelDescida prevista
Gasóleo11 cêntimos/litro
Gasolina12,5 cêntimos/litro

Se estas previsões se confirmarem, os automobilistas poderão aproveitar uma redução significativa nos custos de abastecimento.

Quanto vai custar encher o depósito?

Com base nas estimativas divulgadas, estes deverão ser os preços médios dos combustíveis na próxima semana:

CombustívelPreço médio previstoDepósito de 50 litros
Gasóleo2,095 €/litro104,75 €
Gasolina1,876 €/litro93,80 €

Os valores são indicativos e podem variar consoante a marca e o posto de abastecimento. Em Portugal, os preços dos combustíveis são definidos livremente pelos operadores.

Como encontrar os combustíveis mais baratos?

Independentemente das descidas previstas, é sempre possível poupar alguns euros comparando os preços praticados pelos diferentes postos de abastecimento.

Para consultar os preços atualizados em Portugal, os automobilistas podem utilizar o portal oficial da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Por agora fica apenas a saber qual será a postura do Governo relativamente ao ISP.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
gasóleo gasolina

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