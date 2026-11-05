Combustíveis disparam e as vendas da Tesla explodem na Europa

A subida dos preços dos combustíveis voltou a mexer a fundo com a escolha de quem compra carro no continente europeu. Com o conflito com o Irão a puxar a gasolina para uma média de 1,95 euros por litro e o gasóleo a atingir os 2,15 euros por litro, os custos diários dos motores a combustão tornaram-se difíceis de ignorar. A resposta do consumidor foi direta: procurar alternativas elétricas para travar a despesa ao final do mês.

Peso do gasóleo nas decisões de compra

Neste cenário de pressão nas bombas, a Tesla conseguiu capitalizar o momento e registar subidas expressivas nas matrículas em vários países. Espanha liderou esse movimento com um disparo de 271%, acompanhada de perto pela Suécia com 248%. Em Portugal, a marca norte-americana avançou 186%, enquanto a Noruega subiu 131% e Itália registou um aumento de 94%, dados que reforçam a tração comercial da marca nos mercados do sul e do norte da Europa.

Condução assistida ganha terreno na União Europeia

A liderança das vendas voltou a evidenciar-se em mercados maduros, como a Noruega, onde a fabricante atingiu 9,8% de quota e fechou outubro como a marca mais vendida. Este fôlego nas entregas coincide também com progressos burocráticos importantes na Europa, sobretudo na validação das suas soluções tecnológicas de assistência à condução.

A Letónia tornou-se recentemente o décimo país da União Europeia a autorizar a utilização do sistema Tesla Assisted Driving (TAD). Embora o enquadramento regulamentar comunitário permaneça cauteloso e sujeito a regras estritas, a validação gradual em novos Estados-membros abre caminho para uma implementação mais ampla de funcionalidades avançadas que a marca encara como argumento central de venda.

A pressão chinesa e a dependência de dois modelos

Apesar do alívio momentâneo nas contas, a realidade competitiva do setor mudou de forma profunda e coloca exigências acrescidas a curto prazo. Marcas como BYD, MG, Xpeng e Leapmotor continuam a colocar pressão direta com catálogos diversificados, gamas renovadas e preços bastante agressivos em praticamente todos os segmentos elétricos.

A oferta da Tesla continua excessivamente concentrada no Model 3 e no Model Y, deixando terreno aberto para rivais que apostam em formatos compactos e opções mais económicas. O choque petrolífero deu um empurrão evidente às vendas, mas transformar este pico pontual numa procura sustentada vai exigir respostas além dos dois modelos habituais num mercado cada vez mais disputado.