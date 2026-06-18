Combustíveis deverão ficar mais baratos na próxima semana. Saiba quanto!

Numa rara boa notícia para quem anda de carro, tanto o preço da gasolina como do gasóleo deverá descer a partir de segunda-feira, com os combustíveis a seguirem a tendência de queda do petróleo Brent nos mercados internacionais.

Depois de várias semanas de oscilações, parece que vem aí um alívio para a carteira dos automobilistas portugueses. De acordo com fontes do setor, citadas pela SIC, os cálculos feitos com base no fecho dos mercados desta quarta-feira apontam para uma descida generalizada nos combustíveis a partir da próxima semana.

Segundo as estimativas atuais:

O gasóleo deverá ficar mais barato em cerca de 10 cêntimos por litro;

deverá ficar mais barato em cerca de por litro; A gasolina deverá descer aproximadamente cinco cêntimos por litro.

Estes valores não são, no entanto, definitivos, sendo confirmados (e possivelmente ajustados) amanhã, depois de mais uma sessão de negociação dos mercados.

Por detrás desta tendência está a evolução do petróleo Brent, que tem vindo a desvalorizar-se e que esteve a ser negociado nos 77 dólares por barril. É este indicador internacional que, em grande parte, dita o rumo dos preços nas bombas portuguesas.

Valores dos combustíveis variam de posto para posto

Importa ressalvar que estas descidas são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.

Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.

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