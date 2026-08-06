Combustíveis devem baixar já na próxima semana! Saiba quanto

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· Motores/Energia 53 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

  1. Realista says:
    6 de Agosto de 2026 às 15:26

    E eu aqui a fazer 100km com €1.5 na pior das hipóteses…

    Responder
    • PAULO PEDROSO says:
      6 de Agosto de 2026 às 15:55

      Boa , se fores de bicicleta fazes com 0€

      Responder
    • Yuri bezmenov - segunda fase says:
      6 de Agosto de 2026 às 17:08

      Evoluí de fase a pensar que as coiss mudariam mas já vi que as mentiradas continuam as mesmas!

      Responder
      • Realista says:
        6 de Agosto de 2026 às 17:33

        Porque se calhar não é mentira… lolol

        Responder
        • Yuri bezmenov - segunda fase says:
          6 de Agosto de 2026 às 17:49

          Não, é mesmo mentira.

          Ou vais mentir nos preços da electricidade, ou vais mentir no consumo, ou vais dizer que carregas na tomada de terceiros.

          Responder
          • Toni da Adega says:
            6 de Agosto de 2026 às 17:58

            Provavelmente é daqueles maluquinhos que colocou paineis em casa e anda a retirar Lucro á EDP.
            Temos que acabar com essas coisas e apoiar as empresas de energia. Se querem gerar a sua electricidade tem que ser por gerador assim apoia as petroliferas

          • Yuri Bezmenov - segunda fase says:
            6 de Agosto de 2026 às 21:48

            E os paineis são gratuitos. Oferecidos ás segundas de manhã no lidl.

          • Toni da Adega says:
            6 de Agosto de 2026 às 22:48

            Não compensa porque é pago.
            É como o pessoal que se gaba que não pagam renda só porque compraram casa.
            E depois há quem compre carro, quando alugar é melhor

          • JL says:
            7 de Agosto de 2026 às 07:32

            Também quer os painéis de borla ?

            Para alguém que alega ter muito dinheiro, é no mínimo estranho perguntar se algo é de borla. Looool

          • Realista says:
            7 de Agosto de 2026 às 10:05

            EDP: Simples: €0.14/kWh.

            Ontem deixei o carro a carregar com 20 km de autonomia, e programei para a carregar 3,5 horitas durante a noite (das 2 as 5 da manhã) e tinha carregado 10kWh e quando cheguei às 8 horas tinha 120km de autonomia…

            Estas-me a dizer que deveria ter usado o tarifário bi-horário para ser ainda mais barato?

          • Realista says:
            7 de Agosto de 2026 às 10:08

            https ://www.edp.pt/media/nconyl3t/tarif%C3%A1rios-15-energia.pdf

            De facto no bi-horário nem chegava a €1…

          • Realista says:
            7 de Agosto de 2026 às 11:21

            O meu carro tem consumos de 11kWh/100km… e circulo normalmente todos os dias e também em AE.

            Aliás consigo consumos de 10kWh/100 se conduzir como se conduz para ter consumos de 3L/100km mas a diferença de 1kWh não justifica faze-lo.

            Não entendo o espanto.

  2. Mário says:
    6 de Agosto de 2026 às 15:46

    Lá vai o JL chorar com isto e embirrar que é só subsídios.
    E falta o fumarento Agante a dizer que faz 400km com 10€

    Responder
  3. Filipe says:
    6 de Agosto de 2026 às 15:54

    Nem logo meto sempre 20 paus.

    Responder
  4. aaa says:
    6 de Agosto de 2026 às 16:44

    entretanto durante o dia de hoje o petroleo nao parou de subir… vao ser 10 centimos vão…

    Responder
  5. Yamahia says:
    6 de Agosto de 2026 às 16:47

    Vão já aumentar os impostos. Pode lá ser…

    Responder
  6. Danny says:
    6 de Agosto de 2026 às 18:30

    8 cêntimos para o gasóleo e 9 para a gasolina, já sabemos que o (desculpem o nome já me dá vômitos) vai descongelar o imposto.

    Responder

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