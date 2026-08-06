Combustíveis devem baixar já na próxima semana! Saiba quanto

Os condutores portugueses poderão encontrar boas notícias nos postos de abastecimento já na próxima semana. As previsões do mercado apontam para uma redução significativa nos preços dos combustíveis.

Segundo estimativas divulgadas por fontes do setor, a partir da próxima segunda-feira os preços deverão registar as seguintes alterações:

Gasóleo simples : descida de cerca de 10 cêntimos por litro;

: descida de cerca de 10 cêntimos por litro; Gasolina simples 95: descida de cerca de 11 cêntimos por litro.

Quanto poderá poupar?

Caso estas previsões se confirmem, um abastecimento de 50 litros poderá representar uma poupança superior a 5 euros. Naturalmente, os valores finais poderão variar de acordo com a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.

Se não precisar de abastecer de imediato, tudo indica que será melhor esperar pela atualização dos preços prevista para segunda-feira. No entanto, como acontece habitualmente, trata-se de uma previsão baseada na evolução do mercado e os valores finais poderão sofrer pequenos ajustes até à entrada em vigor das novas tabelas.