Combustíveis devem baixar já na próxima semana! Saiba quanto
Os condutores portugueses poderão encontrar boas notícias nos postos de abastecimento já na próxima semana. As previsões do mercado apontam para uma redução significativa nos preços dos combustíveis.
Segundo estimativas divulgadas por fontes do setor, a partir da próxima segunda-feira os preços deverão registar as seguintes alterações:
- Gasóleo simples: descida de cerca de 10 cêntimos por litro;
- Gasolina simples 95: descida de cerca de 11 cêntimos por litro.
Quanto poderá poupar?
Caso estas previsões se confirmem, um abastecimento de 50 litros poderá representar uma poupança superior a 5 euros. Naturalmente, os valores finais poderão variar de acordo com a marca, a localização do posto de abastecimento e a política comercial de cada operador.
Se não precisar de abastecer de imediato, tudo indica que será melhor esperar pela atualização dos preços prevista para segunda-feira. No entanto, como acontece habitualmente, trata-se de uma previsão baseada na evolução do mercado e os valores finais poderão sofrer pequenos ajustes até à entrada em vigor das novas tabelas.
E eu aqui a fazer 100km com €1.5 na pior das hipóteses…
Boa , se fores de bicicleta fazes com 0€
Fica mais caro, porque depois fico com fome: verídico.
BTW 40g de gel custa €1.4 e geralmente toma-se a cada 40 a 50km…
Evoluí de fase a pensar que as coiss mudariam mas já vi que as mentiradas continuam as mesmas!
Porque se calhar não é mentira… lolol
Não, é mesmo mentira.
Ou vais mentir nos preços da electricidade, ou vais mentir no consumo, ou vais dizer que carregas na tomada de terceiros.
Provavelmente é daqueles maluquinhos que colocou paineis em casa e anda a retirar Lucro á EDP.
Temos que acabar com essas coisas e apoiar as empresas de energia. Se querem gerar a sua electricidade tem que ser por gerador assim apoia as petroliferas
E os paineis são gratuitos. Oferecidos ás segundas de manhã no lidl.
Não compensa porque é pago.
É como o pessoal que se gaba que não pagam renda só porque compraram casa.
E depois há quem compre carro, quando alugar é melhor
Também quer os painéis de borla ?
Para alguém que alega ter muito dinheiro, é no mínimo estranho perguntar se algo é de borla. Looool
EDP: Simples: €0.14/kWh.
Ontem deixei o carro a carregar com 20 km de autonomia, e programei para a carregar 3,5 horitas durante a noite (das 2 as 5 da manhã) e tinha carregado 10kWh e quando cheguei às 8 horas tinha 120km de autonomia…
Estas-me a dizer que deveria ter usado o tarifário bi-horário para ser ainda mais barato?
https ://www.edp.pt/media/nconyl3t/tarif%C3%A1rios-15-energia.pdf
De facto no bi-horário nem chegava a €1…
O meu carro tem consumos de 11kWh/100km… e circulo normalmente todos os dias e também em AE.
Aliás consigo consumos de 10kWh/100 se conduzir como se conduz para ter consumos de 3L/100km mas a diferença de 1kWh não justifica faze-lo.
Não entendo o espanto.
Lá vai o JL chorar com isto e embirrar que é só subsídios.
E falta o fumarento Agante a dizer que faz 400km com 10€
Onde estavas tu quando subiu 10 cêntimos?
Nas filas das bombas para abastecer…
Em Alcácer?
Quais filas? nunca apanhei filas para abastecer… nem nas crises…
Se não andares de carro nunca vais ter filas para abastecer…
Não mete nos outros os seus problemas.
Já agora, vão reduzir o subsídio, espere por amanhã.
E mil milhões para a rede de distribuição elétrica… quem paga? O consumidor. Espere até arranjar maneira de obrigarem a malta dos paineis solares ser chamada a estabilizar a rede.
São contra que o pessoal instale paineis solares e agora querem que sejam os mesmo a salvar quando a coisa falha.
Se tens problemas na teu fornecimento de Eletricidade basta desligares o AC
Pagam todos, incluindo você.
Então mas não eram os paineis que desestabilizavam a rede, agora já é o contrário, o melhor é chamarem a malta que tem geradores a gasóleo para fazer isso, prepare-se.
Tudo haters. As petroliferas merecem todo o nosso apoio
Tu deves ser um dos xulos que trabalha com eles e tu roubas o povo
Tens de começar a perceber a noção de ironia…
Deve ser o primeiro dia na internet
Nem logo meto sempre 20 paus.
entretanto durante o dia de hoje o petroleo nao parou de subir… vao ser 10 centimos vão…
Vão já aumentar os impostos. Pode lá ser…
Querias um subsídio?
Como a isenção de ISV e IUC?
Quem é que te impede de não pagar ISV e IUC? Só precisas de comprar um eléctrico e pronto!
ISV e IUC é sobre os combustíveis?
Na verdade, em Portugal, a taxa de esforço para encher o depósito para o cidadão médio português é 3 vezes superior à dos cidadãos dos países do Norte da Europa, à custa de impostos megalómanos face ao rendimento.
Pelo que lhe chamaria tudo menos subsídio, como é evidente. Na realidade, só um parvo chamaria subsídio a tamanha carga de impostos.
Porque não compara com Itália ?
Se é atribuído um desconto para que o preço não aumente ainda mais, é um subsidio, isso já foi discutido por aqui e vocês chamavam subsidio a isso, portanto agora aguentem.
E pagar 30 mil euros para ter um carro elétrico e ter desconto do isv e iuc também.
Os impostos sobre os combsutiveis é o menor dos problemas. Pior sao todos os outros impostos
Ou tirar o subsidio ?
Subsidios recevbem-se não se pagam.
Qual foi o dia de disseste para irmos contar os carros e tu me sacares milhares de euros? Diz lá que já não me lembro?
Exato, é o que acontece, aquele imposto que não foi cobrado, não volta a ser.
É quando quiser, apareça com as notas na mão, não esquecer que esta cidade tem 25 mil habitantes. tem e trazer bastante dinheiro.
Tudo o que é bom e de qualidade custa dinheiro. Agora querem a melhor tecnologia do mundo a custo baixo
8 cêntimos para o gasóleo e 9 para a gasolina, já sabemos que o (desculpem o nome já me dá vômitos) vai descongelar o imposto.
Vai diminuir o desconto do imposto, ou subsidio .
Oh JL queres falar dos largos subsídios dos elétricos é que se queres ir por aí.
Como é do interesse dele, são incentivos.
São incentivos porque são uma opção e não são dados a todos.
Na verdade são dados a todos direto e indiretamente, os produtos que tens em casa não aparecem aí por magia.
Pois não, mas aparecem com ambos, e não só com combustão, acabaram de entregar uma encomenda com uma carrinha eléctrica.
Alguma vez disse que não existiam ?
Que aliás, têm outro nome, são incentivos, aqui não se trata de incentivar, mas sim de reduzir o custo daquilo que é caro e todos reclamam.
Eu até chamava incentivos, mas como é um imposto que nem devia existir, eu chamo de roubo.
Não é roubo, só lá vai pagar porque quer.