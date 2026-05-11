Combustíveis baixam hoje! Afinal qual o preço do gasóleo e da gasolina
A partir desta segunda-feira, os preços dos combustíveis em Portugal registam uma nova descida, trazendo algum alívio para os condutores após semanas de oscilações nos mercados energéticos. Mas afinal qual o preço do gasóleo e da gasolina para esta semana?
Combustíveis: Gasóleo vai baixar 7,5 cêntimos e a gasolina 1,5 cêntimos
Quem for abastecer esta semana deverá encontrar preços mais baixos tanto no gasóleo como na gasolina, refletindo a evolução das cotações internacionais do petróleo e ajustes fiscais aplicados pelo Governo. Segundo a informação, o gasóleo vai baixar 7,5 cêntimos e a gasolina 1,5 cêntimos.
Embora a descida não seja drástica, qualquer redução acaba por ter impacto positivo para famílias e empresas, sobretudo num contexto de custos elevados de mobilidade.
Para os automobilistas, a recomendação mantém-se sempre igual. Devem comparar preços entre postos pode continuar a fazer diferença significativa no final do mês.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
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Quem for ao Portal Preços dos Combustíveis Online da DGEG (link no fim do post), no gráfico em Estatísticas, vê os preços médios da gasolina e do gasóleo no dia 10 (ontem). Diminuindo os valores do post fica-se, em princípio, com os valores médio de hoje:
– Gasolina: 1,991 € – 0,015 € = 1,976 €/L
– Gasóleo: 2,029 € – 0,075 € = 1,954 €/L
ou seja, o gasóleo, conforme se vê por esse gráfico, depois de ter subido muito mais e de descidas significativas, ficará agora a um preço inferior ao da gasolina 2,2 cêntimos.
Em Espanha ontem, dia 10 (e hoje não deve ter variado significativamente porque o ajustamento dos preços é diário, enquanto em Portugal é semanal, à 2ª Fª), os preços médios são:
– Gasolina: 1,544 €/L
– Gasóleo: 1,705 €/L
inferiores aos de Portugal (menos 43 cêntimos na gasolina e menos 25 cêntimos no gasóleo), mas com o gasóleo a continuar mais caro que a gasolina (16,1 cêntimos).