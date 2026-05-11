Combustíveis baixam hoje! Afinal qual o preço do gasóleo e da gasolina

A partir desta segunda-feira, os preços dos combustíveis em Portugal registam uma nova descida, trazendo algum alívio para os condutores após semanas de oscilações nos mercados energéticos. Mas afinal qual o preço do gasóleo e da gasolina para esta semana?

Combustíveis: Gasóleo vai baixar 7,5 cêntimos e a gasolina 1,5 cêntimos

Quem for abastecer esta semana deverá encontrar preços mais baixos tanto no gasóleo como na gasolina, refletindo a evolução das cotações internacionais do petróleo e ajustes fiscais aplicados pelo Governo. Segundo a informação, o gasóleo vai baixar 7,5 cêntimos e a gasolina 1,5 cêntimos.

Embora a descida não seja drástica, qualquer redução acaba por ter impacto positivo para famílias e empresas, sobretudo num contexto de custos elevados de mobilidade.

Para os automobilistas, a recomendação mantém-se sempre igual. Devem comparar preços entre postos pode continuar a fazer diferença significativa no final do mês.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.

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