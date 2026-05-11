PplWare Mobile

Combustíveis baixam hoje! Afinal qual o preço do gasóleo e da gasolina

· Motores/Energia 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Max says:
    11 de Maio de 2026 às 10:41

    Quem for ao Portal Preços dos Combustíveis Online da DGEG (link no fim do post), no gráfico em Estatísticas, vê os preços médios da gasolina e do gasóleo no dia 10 (ontem). Diminuindo os valores do post fica-se, em princípio, com os valores médio de hoje:
    – Gasolina: 1,991 € – 0,015 € = 1,976 €/L
    – Gasóleo: 2,029 € – 0,075 € = 1,954 €/L
    ou seja, o gasóleo, conforme se vê por esse gráfico, depois de ter subido muito mais e de descidas significativas, ficará agora a um preço inferior ao da gasolina 2,2 cêntimos.
    Em Espanha ontem, dia 10 (e hoje não deve ter variado significativamente porque o ajustamento dos preços é diário, enquanto em Portugal é semanal, à 2ª Fª), os preços médios são:
    – Gasolina: 1,544 €/L
    – Gasóleo: 1,705 €/L
    inferiores aos de Portugal (menos 43 cêntimos na gasolina e menos 25 cêntimos no gasóleo), mas com o gasóleo a continuar mais caro que a gasolina (16,1 cêntimos).

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Spotify nos tablets e iPad

Google revela app de pesquisa para o Windows

Google Search Live em mais de 200 países!