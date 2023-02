Combustíveis baixam bastante na próxima semana… saiba quanto!

Se está a ficar deprimido por ser sexta-feira e estar à espera de mais um aumento dos combustíveis... tenha calma, há boas notícias! Os combustíveis vão baixar e no caso do gasóleo a descida é acentuada.

Se está a pensar ir atestar o depósito este fim de semana... esqueça! Saiba já quanto baixa a gasolina e o gasóleo para a semana.

Combustíveis: gasóleo baixa 8 cêntimos e gasolina 4,5 cêntimos

Os preços dos combustíveis estão em constante alteração e os aumentos consecutivos já quase que nos deixam indiferentes. No entanto, com tantos aumentos em serviços, alimentação básica, rendas de casa e prestações do banco, ter um depósito cheio para ir trabalhar durante toda a semana, é essencial para muitas pessoas.

Felizmente o mês de fevereiro começa com boas notícias no segmento dos combustíveis. Segundo o canal Multinews, de acordo com fonte uma das principais petrolíferas, nacionais, "A evolução das cotações em euros aponta para uma desvalorização dos preços em 4,5 cêntimos por litro na gasolina 95 ao passo que o litro de gasóleo deverá baixar 8 cêntimos”.

Já os preços dos postos junto aos hipermercados vão seguir o exemplo, com uma “descida acentuada de 0,0428 euros na gasolina 95. O gasóleo registará igualmente uma queda acentuada de 0,0775 euros”, avançou outra fonte.

De referir que já se vinham a registar aumentos há 3 semanas. Tendo em conta os novos valores para segunda-feira, atestar um depósito com 60 litros de gasolina 95 vai custar menos 2,4 euros. Relativamente ao gasóleo, se atestar pagará, em media, menos 4,8 euros.

Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) que o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa atualmente 1,653 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 vale 1,745 euros. O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a 10ª gasolina 95 mais cara dos 27 países da União Europeia. Já o gasóleo encontra-se na 9ª posição entre as mais baratas do ranking europeu.