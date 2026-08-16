Combustíveis: Aumento do desconto no ISP! Saiba quanto paga amanhã

Os preços dos combustíveis voltam a subir esta segunda-feira, 17 de agosto, mas o Governo decidiu reforçar o desconto aplicado através do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).

A medida pretende atenuar o impacto da subida das cotações internacionais e deverá evitar que o aumento nas bombas seja ainda maior.

Quanto aumenta o desconto no ISP?

De acordo com a nova portaria publicada pelo Governo, o desconto passa a ser de 80,52 euros por cada 1000 litros de gasóleo e de 49,61 euros por cada 1000 litros de gasolina. Na prática, representa um reforço do apoio fiscal face à semana anterior.

Assim, o desconto aplicado ao:

Gasóleo : cerca de 2,13 cêntimos por litro

: cerca de 2,13 cêntimos por litro Gasolina: cerca de 1,42 cêntimos por litro

O reforço surge numa altura em que as previsões apontam para uma subida significativa dos preços dos combustíveis.

Contas feitas, o gasóleo deverá aumentar 8 cêntimos e a gasolina 8,6 cêntimos. Se for às bombas de combustível, deverá encontrar um preço médio de 2,043 euros por litro no gasóleo e 1,968 euros por litro na gasolina.