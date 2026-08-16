Combustíveis: Aumento do desconto no ISP! Saiba quanto paga amanhã
Os preços dos combustíveis voltam a subir esta segunda-feira, 17 de agosto, mas o Governo decidiu reforçar o desconto aplicado através do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).
A medida pretende atenuar o impacto da subida das cotações internacionais e deverá evitar que o aumento nas bombas seja ainda maior.
Quanto aumenta o desconto no ISP?
De acordo com a nova portaria publicada pelo Governo, o desconto passa a ser de 80,52 euros por cada 1000 litros de gasóleo e de 49,61 euros por cada 1000 litros de gasolina. Na prática, representa um reforço do apoio fiscal face à semana anterior.
Assim, o desconto aplicado ao:
- Gasóleo: cerca de 2,13 cêntimos por litro
- Gasolina: cerca de 1,42 cêntimos por litro
O reforço surge numa altura em que as previsões apontam para uma subida significativa dos preços dos combustíveis.
Contas feitas, o gasóleo deverá aumentar 8 cêntimos e a gasolina 8,6 cêntimos. Se for às bombas de combustível, deverá encontrar um preço médio de 2,043 euros por litro no gasóleo e 1,968 euros por litro na gasolina.
Eu já nem ligo, chego e mando atestar o meu charuto a gasóleo Evologic, enquanto outros com carros top de gama mandam por 20 ou 30€ de combustível simples.
Então, com o “desconto”, a quanto monta o ISP a partir de amanhã?
ISP base + contribuição do serviço rodoviário (Portaria n.º 345-C/2026/1, de 14 de agosto) + taxa de carbono
– Gasolina: 0,44791 €/ L + 0,15911 €/L = 0,607 €/L
– Gasóleo: 0,28108 €/L + 0,17334 €/L = 0,454 €/L
E sobre o preço sem IVA dos combustíveis (que inclui o ISP) acresce 23% de IVA.