Combustíveis atingem novos máximos em Portugal, mas Governo afasta novos apoios

Os preços da gasolina e do gasóleo voltam a subir esta semana e atingem novos máximos em Portugal. Apesar de o Governo ter reforçado o desconto no Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), continua a defender uma resposta direcionada, bem como a necessidade de preservar as contas públicas.

Os preços dos combustíveis voltam a aumentar esta segunda-feira, 21 de setembro, depois de uma nova subida significativa dos preços nos mercados internacionais.

Esta semana, tendo em conta o desconto aplicado pelo Governo no ISP, o gasóleo aumenta, em média, 6,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina sobe cerca de cinco cêntimos.

A subida coloca os preços em novos máximos e aumenta a pressão sobre famílias e empresas que dependem do automóvel. O impacto é particularmente relevante para quem utiliza diariamente o carro nas deslocações para o trabalho e para quem não dispõe de alternativas de transporte.

Não há uma descida generalizada dos impostos

Apesar do reforço do desconto extraordinário e temporário no ISP, a estratégia do Governo não passa por eliminar de forma generalizada a carga fiscal sobre os combustíveis.

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, tem defendido que uma resposta transversal poderia beneficiar consumidores que não necessitam de apoio, quando os recursos devem ser direcionados para os grupos mais vulneráveis e expostos.

Entretanto, o Governo tem mantido e reforçado diferentes medidas destinadas às famílias e aos setores mais afetados. Em setembro, foram também aprovados apoios específicos para setores particularmente expostos aos custos dos combustíveis.