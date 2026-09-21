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Motores/Energia

Combustíveis atingem novos máximos em Portugal, mas Governo afasta novos apoios

19 Comentários

Os preços da gasolina e do gasóleo voltam a subir esta semana e atingem novos máximos em Portugal. Apesar de o Governo ter reforçado o desconto no Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), continua a defender uma resposta direcionada, bem como a necessidade de preservar as contas públicas.

Combustíveis

Os preços dos combustíveis voltam a aumentar esta segunda-feira, 21 de setembro, depois de uma nova subida significativa dos preços nos mercados internacionais.

Esta semana, tendo em conta o desconto aplicado pelo Governo no ISP, o gasóleo aumenta, em média, 6,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina sobe cerca de cinco cêntimos.

A subida coloca os preços em novos máximos e aumenta a pressão sobre famílias e empresas que dependem do automóvel. O impacto é particularmente relevante para quem utiliza diariamente o carro nas deslocações para o trabalho e para quem não dispõe de alternativas de transporte.

Não há uma descida generalizada dos impostos

Apesar do reforço do desconto extraordinário e temporário no ISP, a estratégia do Governo não passa por eliminar de forma generalizada a carga fiscal sobre os combustíveis.

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, tem defendido que uma resposta transversal poderia beneficiar consumidores que não necessitam de apoio, quando os recursos devem ser direcionados para os grupos mais vulneráveis e expostos.

Entretanto, o Governo tem mantido e reforçado diferentes medidas destinadas às famílias e aos setores mais afetados. Em setembro, foram também aprovados apoios específicos para setores particularmente expostos aos custos dos combustíveis.

Abastecer em Espanha: a diferença de preço dos combustíveis é mesmo assim tão grande?

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
combustiveis governo

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19

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  1. Avatar de Jao Luis
    Jao Luis

    nem devia era apoiar nada! sectores a viver a conta dos subsidio e onde funciona descata para tal! se nao houvese estes apoios o povo ja tinha aberto os olhos mais cedo!

    Responder
    1. Avatar de Yamahia
      Yamahia

      começar pelo sector elektro.

      Responder
      1. Avatar de JL
        JL

        Que fazia aumentar novamente os combustiveis.

        Responder
      2. Avatar de Toni da Adega
        Toni da Adega

        Por mim tudo bem, Ficas a pagar o dobro no combustível e o dobro na electricidade

        Responder
        1. Avatar de Yamahia
          Yamahia

          @JL e @Toni, Não, grande parte dos milhares de milhões surripiados a quem tem de abastecer com combustíveis terrestres é entregue de mão beijada ao setor elétrico. Se eles pagassem o justo valor, já não precisavam de surripiar tanto.

          Responder
          1. Avatar de Realista
            Realista

            Estão a pagar o justo valor porque ao contrário do petróleo, Portugal CONSEGUE produzir energia elétrica…

  2. Avatar de orelhas
    orelhas

    próximas eleições, em nome da higiene democrática, é pôr lá o chega… sempre os mesmos lá, tem a panelinha feita á medida… povo não tem hipótese com esta mafia/familia politica que nem conhecem a realidade do nosso país.. nasceram em berços de ouro, vivem no coração da corrupção com tudo de mão beijada …

    Responder
    1. Avatar de Realista
      Realista

      Só se quiseres uma quarta bancarrota.

      Tanto o Chega como o PS só têm proposto medidas populistas que aumentam a despesa e diminuem a receita. Assim também eu.

      Há mesmo pessoas com memória curta que já se esqueceram do que aconteceu em 2011

      Responder
      1. Avatar de Luisa Barreto
        Luisa Barreto

        Não sou nem voto chega, mas uma coisa é certa. "Eliminar" a corrupção é uma das medidas que mais iriam aumentar a receita.

        Responder
  3. Avatar de Gonçalo
    Gonçalo

    Felizmente cá em casa só eletrico e o velhinho a GPL embora o GPL tambem seja afetado está a tornar-se impossível estes aumentos

    Responder
  4. Avatar de Max
    Max

    Outra vez a conversa do desconto no ISP … O governo atira a isca e engolem-na. Parece que com o desconto no ISP há uma redução na carga fiscal.

    Diz o post

    • "Esta semana, tendo em conta o desconto no ISP" …
    • "Não há uma descida generalizada dos impostos. Apesar do reforço do desconto extraordinário e temporário no ISP, a estratégia do Governo não passa por eliminar de forma generalizada a carga fiscal sobre os combustíveis."

    Os impostos sobre os combustíveis são ISP+IVA. Quando o preço sobe e aumenta a receita do IVA, o governo compensa com a redução do ISP (chama-lhe aumento do do desconto no ISP), quando o preço desce e consequentemente a receita do IVA, o governo compensa com o aumento do ISP (chama-lhe redução do desconto no ISP).

    Com a história do desconto o governo procura criar a ilusão de que que diminui os impostos, quando o que faz é manter constante o valor dos impostos sobre os combustíveis (ISP+IVA). Desde início de março, na gasolina estiveram sempre em torno de 0,975 €/L e no gasóleo de 0,84 €/L – não houve qualquer subida ou descida nos impostos sobre os combustíveis, apesar da cantilena dos descontos no ISP..

    Responder
    1. Avatar de JL
      JL

      Na prática reduz, porque a percentagem de impostos sobre os combustíveis reduz, o valor em euros é que mantêm.

      Responder
    2. Avatar de Realista
      Realista

      Também se chama de subsídio indireto…

      Responder
  5. Avatar de Beir@o
    Beir@o

    Estes preços para mim são já incomportáveis, sem transportes públicos sem veículos elétricos e sem possibilidade de os adquirir, gastar 20% do ordenado líquido sé em combustíveis! Não dá!

    Responder
  6. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    Temos que ir buscar o dinheiro onde ele anda parado, Ronaldo agora vais ser chamado para servir a pátria, finalmente uma utilidade para essa fortuna.

    Enfim seria só o começo…

    Responder
  7. Avatar de Felipe Pereira
    Felipe Pereira

    O valor mais alto do Brent na ultima semana foi 109€ no dia 15, mas a gasolina e gasóleo aumentou na mesma… está agora a baixo dos 100€ mas serve de alguma coisa… quando começam a taxar o oxigénio consumido… O corpo humano humano consome aproximadamente 7 a 8 litros de ar por minuto, o que equivale a cerca de 550 litros de oxigénio puro por dia… lol Alguém sabe o preço do oxigénio, em comparação com gpl, butano, propano, hidrogénio, etanol, metanol…

    Responder
    1. Avatar de Max
      Max

      Experimenta perguntar ao Gemini: O valor mais alto do Brent na ultima semana foi 109€ no dia 15. Hoje está a 100€. Por que é que a gasolina e o gasóleo aumentaram na mesma nesta 2ª Fª?

      É capaz de explicar.

      Responder
    2. Avatar de JL
      JL

      Só respira pouco mais de uma hora por dia ? Isso é que é ter folego. lol

      Responder
  8. Avatar de Marko
    Marko

    😀 😀 😀

    Só queriam a uns anitos quando estavam na oposição… ai era nos combustivéis, era no gás era tudo a grande se fossem eles… nem meia dúzia de anos depois eles podem mas já não é possivél porque iriamos entrar em défice em 2027!

    Como diz o outro pimenta no pandeiro dos outros é açucar para mim, uma coisa é certa com PS e PSD é vira o disco e toca o mesmo, mas PSD… livra-te!

    Responder
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