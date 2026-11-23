Combustíveis: afinal, quanto baixaram o gasóleo e a gasolina esta segunda-feira?
Os preços dos combustíveis voltaram a descer em Portugal esta segunda-feira, 23 de novembro. No entanto, a redução acabou por ser menos expressiva do que algumas previsões inicialmente apontavam, devido a uma alteração no desconto aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).
Quanto passam a custar o gasóleo e a gasolina?
Tendo como referência os preços médios anteriores, as descidas previstas traduzem-se nos seguintes valores:
|Combustível
|Preço anterior
|Descida
|Novo preço estimado
|Gasóleo simples
|2,071 €/litro
|0,01 €
|2,061 €/litro
|Gasolina simples 95
|1,883 €/litro
|0,03 €
|1,853 €/litro
Os valores apresentados são indicativos e correspondem a preços médios estimados. Cada posto de abastecimento pode praticar preços diferentes, dependendo da marca, localização e política comercial.
Quanto pode poupar num depósito de 50 litros?
Para quem abastece 50 litros de combustível, a redução representa uma poupança de:
- Gasóleo: 0,50 euros por depósito.
- Gasolina 95: 1,50 euros por depósito.
A descida é mais significativa na gasolina, que beneficia de uma redução três vezes superior à do gasóleo.
Onde consultar os postos mais baratos?
Para encontrar os postos de abastecimento com os preços mais baixos, os consumidores podem recorrer ao portal oficial da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
A plataforma permite pesquisar os preços praticados em todo o país, por distrito, município e tipo de combustível.
Pode consultar a informação em: https://precoscombustiveis.dgeg.gov.pt/
Como habitualmente, vale a pena comparar os preços antes de abastecer, uma vez que as diferenças entre postos podem representar uma poupança significativa ao longo do mês.
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