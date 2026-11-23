Os preços dos combustíveis voltaram a descer em Portugal esta segunda-feira, 23 de novembro. No entanto, a redução acabou por ser menos expressiva do que algumas previsões inicialmente apontavam, devido a uma alteração no desconto aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).

Quanto passam a custar o gasóleo e a gasolina?

Tendo como referência os preços médios anteriores, as descidas previstas traduzem-se nos seguintes valores:

Combustível Preço anterior Descida Novo preço estimado Gasóleo simples 2,071 €/litro 0,01 € 2,061 €/litro Gasolina simples 95 1,883 €/litro 0,03 € 1,853 €/litro

Os valores apresentados são indicativos e correspondem a preços médios estimados. Cada posto de abastecimento pode praticar preços diferentes, dependendo da marca, localização e política comercial.

Quanto pode poupar num depósito de 50 litros?

Para quem abastece 50 litros de combustível, a redução representa uma poupança de:

Gasóleo: 0,50 euros por depósito.

0,50 euros por depósito. Gasolina 95: 1,50 euros por depósito.

A descida é mais significativa na gasolina, que beneficia de uma redução três vezes superior à do gasóleo.

Onde consultar os postos mais baratos?

Para encontrar os postos de abastecimento com os preços mais baixos, os consumidores podem recorrer ao portal oficial da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A plataforma permite pesquisar os preços praticados em todo o país, por distrito, município e tipo de combustível.

Pode consultar a informação em: https://precoscombustiveis.dgeg.gov.pt/

Como habitualmente, vale a pena comparar os preços antes de abastecer, uma vez que as diferenças entre postos podem representar uma poupança significativa ao longo do mês.