Combustíveis abaixo de 2 euros a partir de hoje! Saiba onde é mais barato

Mais uma segunda-feira e mais uma mudança dos preços dos combustíveis. As previsões apontavam para quedas bastante significativas, mas o Governo voltou a atenuar a descida do preço final dos combustíveis. Afinal quanto custa hoje o preço por litro da gasolina e do gasóleo? Saiba também onde é mais barato.

Combustíveis: valor médio do gasóleo 1,931/ gasolina 1,855 euros

Quem precisa de abastecer hoje há boas notícias. Os preços dos combustíveis descem de forma significativa a partir desta segunda-feira, 10 de agosto. O Governo voltou a mexer no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) e assim, contas feitas, o gasóleo desce cerca de 8,5 cêntimos e a gasolina cerca de 10 cêntimos por litro.

Face aos descontos, o preço médio do gasóleo simples deverá ser de 1,931 euros por litro. Já o preço por litro da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,855 euros por litro.

Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.

Segundo o portal, é em Vilar Formoso que atualmente é mais barato atestar o depósito, seja de gasolina seja de gaséleo.

Como os preços são definidos livremente pelos operadores, podem existir diferenças significativas entre postos, mesmo dentro da mesma zona.