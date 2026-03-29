Com tanta confusão, Fisco alerta para data a pagar o IUC

Como sabemos há várias mudanças no pagamento do IUC, mas não é para já. Nesse sentido, o Fisco alertou para data a pagar o IUC este ano.

O Governo aprovou no Parlamento uma mudança no calendário do Imposto Único de Circulação (IUC) que vai acabar com o pagamento no mês da matrícula do veículo e passar a ter datas fixas para todos os contribuintes, algo semelhante com o que já acontece no IMI. Mas tais mudanças não são já para agora!

Pagamentos do IUC a partir de 2028

A proposta define que, a partir de 2028, o IUC seja pago assim:

Até 100 € - pagamento único até final de abril.

- pagamento único até final de abril. Entre 100 € e 500 € - pagamento em duas prestações (abril e outubro).

- pagamento em duas prestações (abril e outubro). Mais de 500 € - três prestações (abril, julho e outubro).

Haverá um período de transição em 2027 com regras diferentes (por exemplo, outubro como mês principal para determinados valores) para evitar que os proprietários tenham de pagar dois IUCs num espaço muito curto, um problema que foi mencionado durante a discussão da lei.

IUC, como funciona este ano?

Anualmente o Imposto Único de Circulação (IUC) está a pagamento até ao último dia do mês da matrícula do veículo.

Para pagar basta e entrar com NIF e password no site das finanças e depois: