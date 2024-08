Com elétricos a incendiarem-se, Coreia do Sul quer exigir o nome das marcas das baterias

Com os incêndios com veículos elétricos a suscitarem receio nos consumidores, a Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência para debater sobre a sua segurança.

Apesar de a experiência dizer que o risco de incêndio dos automóveis 100% elétricos não é superior ao dos carros convencionais, a Coreia do Sul convocou uma reunião de emergência para debater a segurança dos modelos eletrificados.

Esta convocatória surgiu num contexto de crescente preocupação dos consumidores, após um incêndio de um veículo elétrico numa garagem subterrânea, que danificou consideravelmente um complexo de apartamentos.

De acordo com a informação avançada pela Automotive News Europe, as autoridades sul-coreanas debateram a segurança dos veículos elétricos, bem como a possibilidade de exigir que as fabricantes de automóveis divulguem as marcas das baterias.

O incêndio do dia 1 de agosto, que parece ter começado espontaneamente num elétrico estacionado por baixo de um edifício residencial, demorou oito horas a ser apagado, além de ter destruído ou danificado cerca de 140 automóveis. Mais do que isso, obrigou alguns residentes a mudarem-se para abrigos.

As imagens publicadas nos meios de comunicação social das dezenas de automóveis carbonizados, apenas com as suas estruturas metálicas, após o incêndio, alimentaram os receios dos consumidores relativamente aos veículos elétricos. Este medo é, provavelmente, agravado pelo facto de muitas pessoas na Coreia do Sul viverem em apartamentos.

Na reunião de emergência participou o ministério do Ambiente da Coreia do Sul, bem como o dos transportes e da indústria, e a agência nacional de bombeiros. O Governo do país deverá anunciar novas regras em breve.

Durante o dia de hoje, os funcionários do Ministério dos Transportes deverão conversar com algumas fabricantes de automóveis, incluindo a Hyundai, a Mercedes e o Grupo Volkswagen, no sentido de discutir a proposta de divulgação das marcas das baterias utilizadas nos veículos elétricos, segundo os órgãos de comunicação social.

Aliás, o jornal Chosun Ilbo já havia noticiado que a Coreia do Sul planeava exigir às fabricantes de veículos elétricos que divulguem a marca das baterias dos automóveis.

Na perspetiva de Moon Hak-hoon, professor de engenharia automóvel na Universidade de Osan, exigir simplesmente às empresas automóveis que forneçam a marca das baterias dos veículos elétricos não evitará os incêndios. Por sua vez, poderia ser útil certificar os riscos de incêndio de cada marca de bateria.

Embora concorde que a informação sobre as marcas das baterias poderia ajudar os consumidores na tomada de decisão, Park Moon-woo, autor principal de um relatório sobre a resposta aos incêndios de veículos elétricos em garagens subterrâneas, observou que atualmente não existem dados definitivos sobre as marcas de baterias de veículos elétricos mais propensas a incêndios.

Incêndio não foi caso único e preocupa Coreia do Sul

Conforme o Automotive News Europe, os especialistas em automóveis afirmam que os veículos elétricos ardem de forma diferente dos veículos com motores de combustão interna, sendo que, muitas vezes, os incêndios duram mais tempo e são mais difíceis de apagar, pois têm tendência a reacender-se.

Num relatório publicado em fevereiro, o Quartel-General Metropolitano de Incêndios e Desastres de Seul afirmou que, na Coreia do Sul, entre 2013 e 2022, ocorreram 1399 incêndios em parques de estacionamento subterrâneos, sendo 44% atribuídos a veículos. Segundo o organismo, as fontes elétricas foram responsáveis por 53% dos incêndios de automóveis em garagens subterrâneas.