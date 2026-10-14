Citroën ressuscita a mítica 2CV Fourgonnette em versão elétrica moderna

A Citroën aproveitou o Salão Automóvel de Paris para tirar da manga uma proposta que poucos antecipavam. Chama-se 2CV Fourgonnette Concept e pega no modelo lançado em 1951, pensado na altura para artesãos e pequenas entregas de proximidade. O ponto de partida foi o protótipo do 2CV apresentado há poucos dias, adaptando a mesma fórmula para o trabalho diário em circuito urbano.

Solução adaptada à mobilidade elétrica

A frente do carro copia diretamente as linhas redondas do concept de passageiros, sem inventar muito. Estão lá as óticas circulares salientes, o capô abaulado com as típicas ranhuras longitudinais. Tem um para-brisas quase a direito com os braços dos limpa-vidros bem à vista na chapa. Para marcar o visual retro, a marca montou jantes fechadas com lettering central vermelho e pneus de perfil com faixa branca. Dão-lhe um ar descontraído que contrasta com a arquitetura técnica moderna.

Caixa de carga em chapa canelada

Atrás da cabine tudo muda em função do volume útil de transporte. A marca instalou um compartimento quadrangular desenhado ao milímetro para otimizar o espaço interior, mantendo a carroçaria curta o suficiente para caber em qualquer buraco na cidade. As laterais trazem a famosa tona ondulada do modelo original, enquanto o acesso ao bocal de abastecimento do século passado serve agora de tampa para a ficha de carregamento elétrico, posicionada à direita.

O acesso à mercadoria faz-se por duas portas batentes verticais em preto, com vidros pequenos e discretos para proteger a carga dos olhares indiscretos. A assinatura lumínica na traseira não podia ser mais simples: duas tiras finas de LED montadas na horizontal, rentes à carroçaria. O logótipo clássico da Citroën surge em grande plano à esquerda, mantendo uma estética limpa e sem plástico a mais a estragar o conjunto.

Balde de água fria nos planos comerciais

Quem já estava a imaginar este formato a fazer entregas rápidas de encomendas ao domicílio vai ter de esperar sentado. Os responsáveis da construtora gaulesa foram diretos ao assunto durante a apresentação e cortaram pela raiz qualquer expetativa: o veículo é apenas um estudo estético e de marca, sem qualquer previsão de entrar nas linhas de montagem industriais. Fica pelo salão e pelo arquivo de protótipos da marca.

A gama profissional continua entregue ao Berlingo Van tradicional e às variantes de mercadorias derivadas do ë-C3, que continuam a ser a aposta pragmática nos concessionários europeus. Esta 2CV Fourgonnette Concept podia perfeitamente preencher o espaço entre os quadriciclos de carga e as carrinhas compactas, mas a marca francesa prefere não correr riscos financeiros numa proposta demasiado de nicho.

Fica demonstrado que a nostalgia ainda vende bilhetes e chama as atenções nos certames automóveis. O departamento de contas manda mais alto quando chega a hora de investir em novas ferramentas de produção. Aos profissionais que procuram um comercial citadino com muita arrumação e motor elétrico, resta recorrer ao catálogo convencional de carrinhas de mercadorias que já povoa as ruas e vias rápidas nacionais.