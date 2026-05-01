CITROËN ë-C3: 100% elétrico de segmento B por menos de 18.000 euros

A Citroën acaba de reforçar a sua aposta na mobilidade elétrica em Portugal com o lançamento do novo ë-C3 Autonomia Urbana, uma proposta que chega com preços mais acessíveis e pretende democratizar o acesso aos veículos 100% elétricos.

Com um preço base de 19.990 euros, mas atualmente disponível através de campanha comercial abaixo dos 18 mil euros, o novo ë-C3 posiciona-se como uma das opções mais competitivas no segmento B elétrico nacional.

O modelo foi, aliás, o hatchback elétrico mais vendido deste segmento em Portugal durante o primeiro trimestre de 2026.

Desenvolvido sobre a plataforma Smart Car da marca, comum a versões elétricas, híbridas e a gasolina, o novo ë-C3 Autonomia Urbana aposta numa configuração orientada para o uso urbano: motor elétrico de 113 cavalos (83 kW), bateria LFP de 30 kWh e autonomia máxima até 212 km em ciclo WLTP.

Mobilidade elétrica mais acessível para o dia a dia