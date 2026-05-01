CITROËN ë-C3: 100% elétrico de segmento B por menos de 18.000 euros

A Citroën acaba de reforçar a sua aposta na mobilidade elétrica em Portugal com o lançamento do novo ë-C3 Autonomia Urbana, uma proposta que chega com preços mais acessíveis e pretende democratizar o acesso aos veículos 100% elétricos.
Com um preço base de 19.990 euros, mas atualmente disponível através de campanha comercial abaixo dos 18 mil euros, o novo ë-C3 posiciona-se como uma das opções mais competitivas no segmento B elétrico nacional.
O modelo foi, aliás, o hatchback elétrico mais vendido deste segmento em Portugal durante o primeiro trimestre de 2026.
Desenvolvido sobre a plataforma Smart Car da marca, comum a versões elétricas, híbridas e a gasolina, o novo ë-C3 Autonomia Urbana aposta numa configuração orientada para o uso urbano: motor elétrico de 113 cavalos (83 kW), bateria LFP de 30 kWh e autonomia máxima até 212 km em ciclo WLTP.
Mobilidade elétrica mais acessível para o dia a dia
O foco desta nova versão está claramente na utilização citadina, oferecendo uma solução prática para deslocações diárias, sem comprometer custos de aquisição.
No carregamento, o modelo inclui:
Carregador monofásico de 7,4 kW
Carregamento rápido DC até 30 kW
Garantia de bateria até 8 anos ou 160 mil quilómetros
Além disso, a garantia “Citroën We Care” cobre os principais componentes mecânicos e elétricos durante o mesmo período.
Equipamento competitivo desde a versão base
Mesmo na versão YOU, o ë-C3 oferece um pacote de equipamento bastante completo:
Head-Up Display
Ar condicionado
Suspensão Citroën Advanced Comfort®
Smartphone Station
Sensores de luz
Cruise control
Travagem automática de emergência
Assistência à faixa de rodagem
Reconhecimento de sinais de trânsito
6 airbags
Já a versão PLUS acrescenta elementos premium como:
Ecrã tátil de 10”
Projeção wireless
Bancos Advanced Comfort®
Sensor de chuva
Retrovisores aquecidos
Barras de tejadilho
Preços em Portugal do CITROËN ë-C3
Campanha para particulares:
ë-C3 YOU – 17.990€
ë-C3 PLUS – 19.700€
PVP oficial:
ë-C3 YOU – 19.990€
ë-C3 PLUS – 23.300€
ë-C3 VAN – 23.450€
Um elétrico pensado para massificar o mercado
Com esta nova proposta, a Citroën procura posicionar-se como uma das marcas mais agressivas na eletrificação acessível, oferecendo um automóvel urbano competitivo, bem equipado e com preço abaixo de muitos rivais diretos.
O ë-C3 Autonomia Urbana poderá tornar-se uma das referências para quem procura entrar no mundo dos elétricos sem ultrapassar barreiras financeiras elevadas.
Pedro Pinto é Administrador do site. É licenciado em Engenharia Informática pelo Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e obteve o grau de Mestre em Computação Móvel pela mesma Instituição. É administrador de sistemas no Centro de Informática do IPG, docente na área da tecnologia e responsável pela Academia Cisco do IPG.