Citroën 2CV vai mesmo voltar? Novo elétrico promete custar 10.000 euros

A Citroën prepara-se para recuperar um dos nomes mais marcantes da história automóvel com uma abordagem virada para as massas. O mítico 2CV terá uma reinterpretação moderna e 100% elétrica, pensada para combater a escalada de preços. A marca francesa já começou a libertar imagens do protótipo que será apresentado oficialmente no Salão de Paris, marcado para 12 de outubro.

O grande chamariz deste regresso assenta no posicionamento comercial. O objetivo passa por colocar o modelo no mercado com um preço-base de cerca de 15 000 euros antes de incentivos fiscais, o que deixaria a versão de entrada perto dos 10 000 euros em mercados onde existam apoios governamentais à compra. Se estes valores se confirmarem no momento da comercialização, o pequeno veículo francês passará a ser a proposta elétrica mais barata à venda no espaço europeu.

O design clássico com roupagem moderna

Os primeiros teasers revelam uma silhueta repleta de piscadelas de olho ao modelo estreado em 1948, que durante anos também foi montado na fábrica portuguesa de Mangualde. Na dianteira sobressaem óticas circulares e guarda-lamas pronunciados, enquanto o capô retoma as nervuras onduladas características da carroçaria original. As jantes surgem tapadas com fixação por quatro parafusos e equipadas com pneus Michelin com tipografia inspirada na década de 1950.

Outros pormenores funcionais foram reinterpretados para os padrões atuais, incluindo as pegas giratórias e pequenos indicadores de mudança de direção colocados junto ao pilar traseiro sem vidro. Portas com abertura invertida à frente, idênticas às do pioneiro, figuram no protótipo de exposição. Ainda assim, soluções mecânicas deste género deverão cair na versão de produção final para simplificar a montagem e cortar despesas na linha.

Plataforma partilhada e autonomia calculada

A viabilidade financeira do projeto apoia-se numa nova plataforma desenvolvida dentro do universo Stellantis para citadinos compactos. Esta base servirá não apenas a Citroën, mas também futuros lançamentos da FIAT e potencialmente da Opel, dividindo custos de engenharia e produção em escala. A montagem em série do modelo está prevista para arrancar em 2027 na fábrica italiana de Pomigliano d’Arco, com entregas aos clientes agendadas para 2028.

Para travar o custo final, a mecânica terá de abdicar de números exagerados. Os dados preliminares apontam para o recurso à bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 30 kWh já conhecida de variantes urbanas, garantindo uma autonomia WLTP em torno dos 200 km por carregamento. Trata-se de uma capacidade modesta, mas pensada estritamente para deslocações diárias na cidade e trajetos suburbanos curtos.

O motor elétrico deverá debitar menos de 100 cavalos de potência, uma escolha consciente para poupar no consumo e no dimensionamento dos componentes de tração. A própria capacidade de carregamento rápido em corrente contínua poderá ficar reservada a pacotes opcionais para não inflacionar a versão base. A marca aposta assim numa fórmula pragmática: trocar números inflacionados de ficha técnica por acessibilidade real na carteira dos condutores.