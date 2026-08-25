Círculos brancos nas curvas para reduzir acidentes de moto

Uma solução simples, baseada em marcas circulares pintadas no asfalto, está a ser testada com um objetivo de ajudar os motociclistas a escolher uma trajetória mais segura nas curvas.

As marcas são colocadas junto à linha central da estrada e funcionam como uma espécie de “zona a evitar”. A recomendação é que o motociclista não passe sobre os círculos, mantendo a moto mais afastada do centro da via. Desta forma, aumenta a margem de segurança relativamente aos veículos que circulam em sentido contrário.

A ideia já foi testada na Áustria, onde alguns locais registaram reduções significativas nos acidentes envolvendo motos e está agora a ser testada em Espanha. Segundo dados divulgados pelo organismo austríaco de segurança rodoviária KFV, determinados locais onde os círculos foram instalados registaram reduções dos acidentes envolvendo motociclistas que chegaram aos 80%.

A solução destaca-se pela simplicidade e pelo baixo custo. Se os resultados forem positivos, poderá ser aplicada em várias estradas espanholas e, eventualmente, noutros países europeus.

Círculos brancos poderão chegar a Portugal?

Em Portugal, onde existem numerosas estradas secundárias com curvas apertadas e reduzida margem de segurança, a medida poderá também merecer atenção. No entanto, ainda não há qualquer informação que Portugal possa "testar" esta solução.

Uma simples marca no asfalto pode não resolver o problema da sinistralidade das motos, mas poderá ajudar os motociclistas a cometer menos um dos erros mais perigosos: entrar demasiado perto do centro da estrada numa curva.