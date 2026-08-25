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Círculos brancos nas curvas para reduzir acidentes de moto

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. JL says:
    25 de Agosto de 2026 às 10:55

    Isso com estrada molhada vai é aumentar…

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    25 de Agosto de 2026 às 11:02

    Depende muito de que material são feitos esses círculos, em dias de chuva parecem manteiga as marcas no asfalto, mas a ideia parece ser interessante, é só tomar atenção ao material de que vão ser feitos os círculos e pode ser de facto uma boa ideia.

    Responder
    • TugAzeiteiro says:
      25 de Agosto de 2026 às 11:13

      Pois esse vai ser o grande problema… de certeza que é a mesma tinta branca que utilizam nas marcações das estradas e passadeiras! Um verdadeiro perigo na chuva mesmo a baixas velocidades…

      Responder
      • B@rão Vermelho says:
        25 de Agosto de 2026 às 11:26

        Há um material de cor avermelhado que estão colocados em alguns sítios de grande inclinação que aparentemente são mais abrasivos pode até resultar, mas mesmo assim pode ser melhor a intenção do que o resultado, vamos aguardar.

        Responder
  3. PLM says:
    25 de Agosto de 2026 às 11:33

    Já nem pedia tanto – só queria que as estradas em Portugal estivessem bem assinaladas. Quantas há que não têm qualuquer risco a meio ou na berma, e que tanta falta fazem, principalmente à noite ou com chuva. Fazem uma estrada e depois nunca mais é pintada, o que aumenta bastante o risco.

    Responder

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