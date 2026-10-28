Cidadãos vão ajudar a escolher onde instalar 200 novos carregadores para carros elétricos

Um cidade norte-americana abriu candidaturas para instalar até 200 carregadores de nível 2 na via pública, destinados a quem não tem estacionamento próprio.

Em Seattle, no estado de Washington, uma cidade onde mais de metade das habitações são apartamentos ou condomínios, é normal os cidadãos não terem garagem nem lugar de estacionamento privado. Por isso, a cidade quer facilitar a vida aos condutores.

Desenvolvido pela Seattle City Light, a empresa municipal de eletricidade, em parceria com o Departamento de Transportes da cidade (em inglês, SDOT), o Curbside Level 2 EV Charging Program prevê a instalação de até 200 novos pontos de carregamento junto ao passeio, pensados especialmente para o carregamento noturno perto de casa. O investimento é financiado pela Seattle Transportation Levy, um imposto aprovado pelos eleitores em 2024 para um período de oito anos.

Carregadores de 9,6 kW, sem reservas

Os novos equipamentos terão uma potência máxima de 9,6 kW e ficarão disponíveis ao público por ordem de chegada, sem possibilidade de reserva, podendo ser usados por qualquer condutor de um veículo elétrico que estacione junto ao carregador.

Além disso, serão propriedade da Seattle City Light, que ficará também responsável pela sua operação e manutenção, e o preço atual do carregamento é de 0,21 dólares por kWh (o equivalente a cerca de 19 cêntimos), um valor que pode vir a ser atualizado.

O programa dá continuidade a um projeto-piloto que instalou 58 carregadores em 31 locais da cidade e que, segundo as entidades envolvidas, registou uma utilização elevada e comentários positivos por parte da comunidade.

Residentes podem candidatar-se a um carregador

Os residentes podem solicitar a instalação de um carregador perto da sua morada através de um formulário online, disponível na página do projeto da Seattle City Light, com candidaturas abertas durante 12 meses a partir de outubro de 2026. As candidaturas serão analisadas pela Seattle City Light e pelo SDOT com base em vários critérios, entre os quais:

Distância ao carregador de via pública mais próximo;

Densidade populacional junto a edifícios multifamiliares;

Proximidade de parques, supermercados e comércio;

Existência de vários pedidos na mesma zona;

Pedidos feitos por prédios de habitação multifamiliar com maiores dificuldades em oferecer carregamento aos moradores;

Apoio a comunidades mais expostas à poluição e historicamente com menos investimento.

Os locais selecionados terão ainda de cumprir os requisitos técnicos, nomeadamente o acesso a uma fonte de energia adequada.

A seleção dos locais começará em janeiro de 2027 e será feita de forma contínua, em lotes de 40 a 50 pontos de cada vez, enquanto o desenho e o licenciamento arrancam na primavera do mesmo ano.

As primeiras instalações estão previstas para o outono de 2027 e deverão prolongar-se por cerca de três anos, com cada obra a durar aproximadamente duas semanas. O objetivo é que todos os carregadores estejam em funcionamento em 2030.

Uma peça no puzzle da estratégia climática de Seatle

A iniciativa enquadra-se na meta de Seattle de reduzir em mais de 80% as emissões dos transportes até 2030, face aos níveis de 2008, objetivo que a cidade pretende alcançar através da combinação de transportes públicos, mobilidade ativa e eletrificação dos veículos.

Ao alargar o acesso ao carregamento a quem vive em prédios ou depende do estacionamento na rua, o programa procura colmatar uma lacuna que, segundo a Seattle City Light, limita ou impede muitos residentes de conduzir veículos elétricos.

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