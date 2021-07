China: Venda de carros elétricos Plug-In dispara! Quais os mais vendidos?

Os híbridos plug-in são carros equipados com todas as funcionalidades da tecnologia híbrida, com a vantagem de conseguir usufruir de uma autonomia 100% elétrica e carregar a bateria elétrica num posto público ou numa tomada doméstica, tal como os 100% elétricos.

Na China a venda deste tipo de carros tem disparado. Saibam quais os melhores mais vendidos.

As vendas de carros elétricos plug-in alcançam um novo recorde em junho de 2021. Cerca de 235.000 plug-ins (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle) foram vendidos, o que representou um crescimento de mercado na ordem dos 15%.

Até o momento, neste ano, foram vendidos cerca de 1,1 milhão de carros plug-in para passageiros, o que representa 11% do mercado total. A participação de BEV (Battery Electric Vehicles) é de 9%.

É óbvio que as vendas deste ano deverão ultrapassar os 2 milhões de unidades – possivelmente até 2,5 milhões.

Quais os veículos elétricos mais vendidos na China?

O carro elétrico mais vendido na China é o Wuling Hong Guang MINI EV com 29 143 unidades. Na segunda posição está o Tesla Model 3 com 16 514 unidades e na terceira posição está o Tesla Model Y com 11 623 unidades. A fechar o TOP 10 está o BYD Song Pro PHEV com 5 450 unidades.

Wuling Hong Guang MINI EV – 29 143 Tesla Model 3 – 16 514 Tesla Model Y – 11,623 BYD Qin Plus PHEV – 9,269 Li Xiang One EREV – 7,713 Great Wall Ora Black Cat – 6,508 Changan Benni EV – 6,358 GAC Aion S – 5,916 BYD Han (BEV) – 5,802 BYD Song Pro PHEV – 5,450

O mercado dos carros elétricos continua a crescer. De relembrar que em Portugal o mês de junho de 2021 ficou marcado pelo recorde absoluto de vendas mensais de veículos 100% elétricos. Foram vendidos 1.360 veículos. O total de vendas de veículos elétricos (BEV+PHEV) atingiu as 2.940 unidades vendidas em Portugal.

