China tem novo carregador que pretende ser rei dos elétricos: 1 km de autonomia por segundo

A rapidez de carregamento é, sem dúvida, um dos fatores principais para a popularização dos automóveis elétricos. Agora, a XPeng, fabricante chinesa apresentou a última evolução dos seus postos de carregamento. Afirma que as fichas são capazes de dar ao carro um quilómetro de autonomia por cada segundo que passa.

XPeng apresenta números absurdos para o carregamento de elétricos

Atualmente, a maioria dos automóveis com potências muito elevadas situa-se entre os 150 e os 250 kW. Estes são os picos máximos de potência para os quais a bateria deve estar bem temperada e o posto de carregamento deve ser capaz de fornecer o máximo de energia possível.

Com estes números, encontramos baterias que vão de 20 a 80% (capacidades a que estas potências podem ser suportadas) em cerca de 20 minutos ou menos.

Mas embora esta seja a norma, também há carros que podem suportar cargas mais elevadas. Alguns veículos com plataformas de 800 volts são capazes de atingir 300 kW. E mesmo alguns postos podem fornecer potências mais elevadas, à volta de 400 kW, antecipando o que poderá vir a acontecer no futuro.

Números que não são nada; comparados com os apresentados pela XPeng.

Um segundo = um quilómetro

A XPeng apresentou a última evolução dos seus postos de carregamento. A empresa afirma que as fichas são capazes de dar ao carro ligado à corrente um quilómetro de autonomia por cada segundo que passa. Por outras palavras, em 10 minutos carregaria 600 quilómetros.

São números que colocam o carro elétrico quase ao nível do abastecimento do depósito de um carro a combustão, se tivermos em conta a paragem para colocar a mangueira no depósito e fazer o pagamento.

Foi o CEO da Xpeng, com quem o Grupo Volkswagen tem acordos, que apresentou o S5, o seu carregador de carros elétricos mais avançado. Este carregador, afirmam, permite atingir os valores acima mencionados com uma corrente de saída máxima de 800 A e uma tensão máxima de 1000 V. Para o conseguir, utiliza refrigeração líquida para dissipar o enorme calor que tem de ser gerado.

Além disso, para acelerar ainda mais o processo, a XPeng afirma ter trabalhado em novos protocolos de comunicação que permitem que o carro e a ficha estejam prontos para começar a carregar em apenas 13 segundos. Isto poupa ainda mais tempo em cada paragem.

