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Motores/Energia

China prepara avião supersónico e promete reduzir voos de duas horas para 30 minutos

3 Comentários

Voar ao dobro da velocidade do som e reduzir uma viagem de duas horas para cerca de 30 minutos. Esta é a ambição de um projeto chinês que pretende abrir caminho a uma nova geração de aviões executivos supersónicos.

Imagem do avião supersónico TMS-10 da China a prepara-se para ultrapassar a barreira do som

O demonstrador TMS-10 está na fase final de montagem, com um voo de teste previsto até ao final de 2026.

TMS-10 prepara-se para ultrapassar a barreira do som

Desenvolvido pelo Laboratório Tianmushan, com o apoio da Universidade Beihang, o TMS-10 vai testar tecnologias destinadas a tornar o transporte aéreo supersónico mais silencioso.

Segundo informações, um modelo à escala 1:18 já voou em junho de 2025. Nesse ensaio, realizado abaixo de Mach 0,2, os investigadores avaliaram a descolagem, a aterragem, a estabilidade e o controlo.

A próxima etapa será mais exigente: demonstrar o comportamento da aeronave em voo supersónico e avaliar o estrondo sónico.

Imagem avião supersónico da China, o TMS-10 à escala 1:18

Menos tempo no ar, mas também menos ruído

A futura aeronave executiva deverá transportar entre 10 e 15 passageiros, com uma velocidade de cruzeiro pretendida de Mach 2. O projeto contempla também a operação subsónica a Mach 0,95.

Para reduzir o estrondo sónico, o desenho combina pequenas asas dianteiras, conhecidas como canards, com uma cauda em T. A intenção é evitar que as ondas de choque se juntem numa onda mais intensa e diminuir o ruído que chega ao solo. São objetivos que terão de ser demonstrados nos ensaios.

Pequim–Xangai em meia hora: uma possibilidade futura

A redução da ligação entre Pequim e Xangai para cerca de 30 minutos é uma das possibilidades associadas à aplicação desta tecnologia num avião de passageiros. Atualmente, a viagem aérea demora aproximadamente duas horas.

Contudo, essa projeção não corresponde a uma rota anunciada ou a um serviço disponível. Também não deve ser confundida com o tempo total de uma deslocação, que inclui os procedimentos aeroportuários.

Imagem avião supersónico da China, o TMS-10
Fazer com que um avião de passageiros voe a Mach 2 é consideravelmente mais complicado do que demonstrar um voo supersónico com um caça ou uma pequena aeronave experimental. Um avião comercial tem de combinar a aerodinâmica de alta velocidade com a durabilidade estrutural, a gestão térmica, o conforto dos passageiros, a fiabilidade e custos operacionais controláveis. A aeronave deve também suportar o calor gerado por um voo sustentado a alta velocidade, mantendo simultaneamente uma vida útil aceitável.

Do demonstrador aos passageiros ainda há muito trabalho

A propulsão é um dos principais desafios. O núcleo do motor, as entradas de ar e o sistema de escape precisam de desenvolvimento adicional. Estão igualmente previstas novas etapas de ensaio, incluindo um demonstrador maior, com cerca de 10 toneladas.

Além da velocidade, será necessário conciliar resistência estrutural, gestão térmica, conforto, fiabilidade e custos de operação. O programa permanece numa fase de investigação e validação tecnológica, ainda distante da exploração comercial.

Para já, o próximo marco será perceber se o TMS-10 consegue transformar os objetivos de velocidade e redução de ruído em resultados medidos em voo.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
avião avião supersónico China

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  1. Avatar de CIéqueébom
    CIéqueébom

    Polui mais rápido.

    Responder
    1. Avatar de JL
      JL

      Um v8 não polui mais rápido que um 4 cilindros em linha ?

      Responder
  2. Avatar de David
    David

    Um aviao para 10 pessoas e um desperdicio de gasolina. Avioes com 2 andares e 500 passageiros sim . Não faz sentido serem supersonicos, os europeus ja tiveram e provaram que não vale a pena. O futuro sera o maglev num tunel em vacuo. Ai sim pode atingir supersonico sem consequencias

    Responder
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