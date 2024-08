China foi o maior exportador de veículos do mundo no primeiro semestre de 2024

A China tem feito as fabricantes ocidentais tremerem, com uma investida potente nos carros elétricos. O seu catálogo é mais vasto do que isso e sabe-se agora que o país cimentou a sua posição, no primeiro semestre deste ano, enquanto maior exportador de veículos do mundo.

Conforme avançado pelo Automotive News Europe, citando números divulgados por grupos industriais dos dois países, a China voltou a posicionar-se à frente do Japão nas exportações de veículos no primeiro semestre de 2024, após ultrapassar o este último como o maior exportador mundial em 2023.

Nos primeiros seis meses do ano, as exportações de veículos do Japão caíram 0,3% para menos de 2,02 milhões, de acordo com dados da Associação de Fabricantes de Automóveis do Japão divulgados esta semana. Este número inclui 1,83 milhões de veículos de passageiros e cerca de 187.000 comerciais.

Por sua vez, as fabricantes de automóveis da China exportaram mais de 2,79 milhões de veículos para o estrangeiro no mesmo período, num aumento de 31% relativamente ao ano anterior, de acordo com a mesma associação. As exportações incluem cerca de 2,34 milhões de passageiros e cerca de 454.000 comerciais.

A par do aumento das exportações de carros movidos a combustíveis fósseis, que aumentaram 36%, para cerca de 2,19 milhões de unidades, as exportações de veículos eletrificados também aumentaram, em 13%, para cerca de 605.000.

No primeiro semestre do ano, as cinco maiores exportadoras chinesas de veículos foram as seguintes: Chery (532.000), SAIC (439.000), Changan (285.000), Geely (242.000) e BYD (207.000).

Conforme já vimos aqui, as marcas chinesas conquistaram 11% do mercado europeu de carros elétricos em junho.