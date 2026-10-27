China dá luz verde à Xpeng e à Volkswagen para avançarem com a condução autónoma

A Xpeng e a Volkswagen receberam novas autorizações, na China, para operar e testar as suas tecnologias de condução autónomas em estradas públicas, num mercado que poderá valer um bilião de dólares até 2040.

A Xpeng anunciou que obteve licença para realizar operações de demonstração dos seus robotáxis Yoyo em Guangzhou, na província de Guangdong. Esta autorização permite avançar com serviços que podem incluir o transporte de passageiros sob cobrança, constituindo um passo importante antes da obtenção de uma licença comercial definitiva.

Os veículos foram desenvolvidos para oferecer condução autónoma de nível 4 (L4), o que significa que podem circular sem intervenção humana dentro de áreas e condições operacionais previamente definidas. Para já, o acesso será feito de forma gradual, através de códigos de convite, permitindo à marca avaliar o desempenho dos veículos e a gestão das operações em situações reais.

Segundo a Xpeng, esta experiência servirá para aperfeiçoar os processos operacionais e desenvolver soluções que possam ser disponibilizadas a parceiros internacionais. Aliás, a marca já está em conversações com plataformas europeias de transporte de passageiros, procurando expandir o negócio dos robotáxis para além do mercado chinês.

Em Guangzhou, a Xpeng junta-se a nomes como Pony.ai, WeRide, Baidu e Guangzhou Automobile Group, que também receberam autorizações para operações de condução autónoma na cidade.

Volkswagen aposta no nível 3 em Hefei

Além da Xpeng, a Volkswagen também obteve uma licença para realizar testes rodoviários de condução autónoma, mas de nível 3 (L3) e em Hefei, na província de Anhui, através da Volkswagen (Anhui) Automotive Company, empresa conjunta com a chinesa JAC Automobile Group.

O objetivo é testar a tecnologia em condições reais e recolher dados em grande escala, por forma a aperfeiçoar os sistemas e preparar a sua futura aplicação nos automóveis da marca.

Com as autorizações a serem concedidas, importa distingir que:

No nível 3 , o condutor tem de estar disponível para retomar o controlo quando o sistema o solicitar, embora o automóvel consiga executar autonomamente as tarefas de condução dentro das condições previstas para o seu funcionamento.

, o condutor tem de estar disponível para retomar o controlo quando o sistema o solicitar, embora o automóvel consiga executar autonomamente as tarefas de condução dentro das condições previstas para o seu funcionamento. No nível 4, o veículo pode operar sem intervenção humana dentro dos limites definidos para o sistema.

Em julho deste ano, a Volkswagen e a Horizon Robotics reforçaram a sua parceria tecnológica para criar modelos fundamentais de IA através da sua joint venture, a Carizon. A solução avançada de assistência ao condutor da Carizon já entrou em produção em massa e será implementada nos modelos da Volkswagen, na China, ainda este ano.

Um mercado de um bilião de dólares

Hoje em dia, a condução autónoma é um dos grandes campos de competição tecnológica entre a China e os Estados Unidos. Segundo a Agência Internacional de Energia (em inglês, IEA), em março de 2026, já existiam serviços comerciais de robotáxis em 11 cidades chinesas e 10 norte-americanas.

O governo chinês estabeleceu como objetivo a aplicação em massa de veículos com capacidades de condução autónoma até 2030, enquanto fabricantes e empresas tecnológicas procuram desenvolver soluções comercialmente viáveis.

Uma análise do Morgan Stanley, publicada em julho, estima que o mercado global associado aos robotáxis, incluindo serviços de mobilidade, veículos, software e atividades relacionadas, poderá atingir um bilião de dólares até 2040.

O banco prevê ainda que estes serviços possam começar a cobrir os custos operacionais dos veículos em 2028, graças à redução dos custos do hardware, aos avanços na Inteligência Artificial (IA) e a uma regulamentação mais clara. Estas condições poderão abrir caminho a uma expansão comercial mais significativa a partir de 2030.

O calcanhar de Aquiles abundância tecnológica

Apesar dos avanços, transformar estas tecnologias em negócios rentáveis continua a ser um desafio. Por exemplo, considerando a totalidade das atividades da Xpeng, a empresa registou um prejuízo líquido de cerca de 3,1 mil milhões de yuans no primeiro semestre de 2026, um agravamento de 173% face ao mesmo período do ano anterior.

Entretanto, as novas autorizações vão aproximando os veículos autónomos de uma utilização comercial em maior escala.