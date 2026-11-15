China já testou avião elétrico para 19 passageiros, mas esconde um detalhe (vídeo)
A China deu mais um passo importante na eletrificação da aviação comercial. O novo CE-25A realizou com sucesso o seu primeiro voo com pessoas a bordo. Tem capacidade para 19 passageiros e promete uma autonomia de 400 quilómetros. Contudo, existe um detalhe fundamental que o fabricante ainda não revelou: a bateria.
CE-25A: primeiro voo tripulado foi um sucesso
No dia 14 de novembro de 2026, a fabricante estatal chinesa COMAC realizou o primeiro voo tripulado do seu avião comercial totalmente elétrico, o CE-25A. O teste decorreu em Binzhou, na província de Shandong, com três pessoas a bordo: dois pilotos e um engenheiro responsável pelos ensaios.
Durante o voo, realizado com supervisão humana, a aeronave permaneceu no ar durante 16 minutos e 38 segundos, percorrendo 60,4 quilómetros. Segundo a COMAC, todos os parâmetros de funcionamento corresponderam às expectativas.
Este resultado surge depois de um programa de testes iniciado a 2 de fevereiro de 2026, quando o CE-25A realizou o primeiro voo autónomo sem tripulação. Desde então, foram concluídos 19 voos de validação sem pessoas a bordo.
Um avião elétrico com autonomia de 400 quilómetros
O CE-25A foi desenvolvido para ligações comerciais de curta distância, especialmente entre cidades próximas.
As características anunciadas pela fabricante são bastante interessantes:
|Característica
|CE-25A
|Capacidade
|19 passageiros
|Autonomia prevista
|400 km
|Velocidade de cruzeiro
|300 km/h
|Altitude de cruzeiro
|2400 metros
|Peso máximo à descolagem
|10 toneladas
|Propulsão
|10 ventiladores elétricos
Uma das particularidades deste avião encontra-se nas asas. Em vez dos motores convencionais, utiliza dez ventiladores elétricos carenados, distribuídos em grupos de cinco por asa.
Esta arquitetura, conhecida como propulsão elétrica distribuída, distingue o CE-25A dos aviões regionais tradicionais.
A grande incógnita continua a ser a bateria
Apesar dos resultados positivos, a COMAC ainda não divulgou informações fundamentais sobre o sistema de armazenamento de energia. Desconhecem-se a capacidade total da bateria, a sua densidade energética, o peso do conjunto e o consumo durante o voo.
São informações essenciais para avaliar a verdadeira viabilidade comercial da aeronave.
O projeto conta com a participação da CATL, um dos maiores fabricantes mundiais de baterias para veículos elétricos, e da Universidade Jiao Tong de Xangai.
A CATL já apresentou células com uma densidade energética anunciada de até 500 Wh/kg, destinadas também a aplicações aeronáuticas. Contudo, não está confirmado que esta tecnologia seja utilizada no CE-25A.
A autonomia anunciada de 400 quilómetros também continua por demonstrar nas condições reais de uma operação comercial, nomeadamente com passageiros, bagagem e as reservas de energia exigidas pelas normas de segurança.
Quando poderá começar a transportar passageiros?
O sucesso deste primeiro voo tripulado representa um marco importante, mas não significa que o avião esteja pronto para entrar ao serviço.
A Administração da Aviação Civil da China já aceitou o pedido de certificação apresentado pela COMAC. Segue-se um processo de avaliação que terá de comprovar a segurança e a fiabilidade da aeronave.
Para além da autonomia, será necessário avaliar o comportamento das baterias em diferentes condições, os tempos de carregamento e os custos de operação e manutenção.
Se conseguir ultrapassar estes desafios, o CE-25A poderá abrir caminho a uma nova geração de aviões regionais que dispensam o querosene.
Por enquanto, a China demonstrou que consegue colocar um avião elétrico de 10 toneladas no ar com tripulação. Falta demonstrar que também consegue transportá-lo, com passageiros, de forma segura e economicamente viável.
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