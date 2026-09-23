Chegou o novo Nissan PIXO 100% elétrico com 259 km de autonomia

A Nissan recuperou o nome Pixo para apresentar um novo citadino 100% elétrico. O modelo foi revelado esta quarta-feira e marca o regresso da marca japonesa ao segmento A na Europa, com uma proposta compacta, tecnológica e pensada sobretudo para a utilização urbana.

O novo Pixo tem 3,80 metros de comprimento e foi desenvolvido para facilitar a circulação e o estacionamento nas cidades. Apesar das dimensões compactas, a Nissan anuncia espaço para quatro adultos e uma bagageira com 356 litros, que pode chegar aos 1.221 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Nissan PIXO: 100% elétrico e até 259 km de autonomia

O novo Nissan Pixo utiliza uma bateria LFP de 27,5 kWh, associada a um motor elétrico de 82 cv. A autonomia anunciada chega aos 259 km em ciclo WLTP.

No carregamento, o Pixo inclui carregamento rápido DC de 50 kW, permitindo passar dos 15% aos 80% de bateria em aproximadamente 28 minutos. O carregamento AC pode atingir 11 kW.

A Nissan inclui ainda a tecnologia e-Pedal, permitindo acelerar e desacelerar recorrendo essencialmente ao pedal do acelerador.

Um citadino com muita tecnologia

Apesar de ser um modelo do segmento A, o Pixo aposta forte na tecnologia.

O habitáculo inclui um painel de instrumentos digital de 7 polegadas e um ecrã central de 10 polegadas, além de integração com os serviços Google.

Uma das novidades é a presença do Google Gemini, o assistente de inteligência artificial da Google, que chega assim a um automóvel deste segmento. O sistema permite utilizar comandos de voz para funções relacionadas com navegação, comunicação e entretenimento.

O modelo conta também com a aplicação MyNissan, que permite gerir remotamente algumas funções do veículo, e com tecnologia Face ID, capaz de reconhecer o condutor e carregar automaticamente as suas preferências.

Entre os sistemas de assistência à condução encontram-se ainda o controlo de velocidade adaptativo com Stop & Go, aviso de saída da faixa de rodagem e estacionamento automático mãos-livres.

O Pixo está de volta, mas é outro carro

O nome não é novo. A Nissan utilizou anteriormente a designação Pixo num pequeno citadino vendido na Europa entre 2008 e 2013, desenvolvido em parceria com a Suzuki e equipado com motor a gasolina.

Mais de uma década depois, o nome regressa, mas agora associado exclusivamente à mobilidade elétrica. O novo Pixo partilha a base técnica com modelos como o Renault Twingo E-Tech e o novo Dacia Spring, embora tenha uma identidade exterior própria.

A Nissan apostou numa imagem mais irreverente, com uma assinatura luminosa inspirada em píxeis e vários elementos gráficos escondidos pelo veículo. Ao todo, existem 23 referências gráficas ao número 23, uma homenagem à própria marca.

Chega à Europa em 2027

O novo Nissan Pixo será produzido na Europa e as primeiras entregas estão previstas para 2027. Os preços e os restantes detalhes da gama serão anunciados mais perto do lançamento comercial.

Com o Pixo, a Nissan passa a ter uma proposta elétrica mais pequena e posicionada abaixo do Micra, reforçando a aposta da marca em modelos elétricos para o mercado europeu.

O objetivo é claro: colocar num automóvel citadino compacto tecnologias que até há pouco tempo estavam reservadas para segmentos superiores, combinando mobilidade elétrica, inteligência artificial, conectividade e facilidade de utilização.