Chegou o novo Mercedes-AMG GT SUV com 1169 cv

A Mercedes-AMG apresentou o novo GT SUV, um modelo 100% elétrico que combina prestações de superdesportivo com a versatilidade de um SUV de grandes dimensões.

O novo Mercedes-AMG GT SUV de 2028 representa um marco para a divisão desportiva da marca alemã, sendo o primeiro SUV de grandes dimensões desenvolvido integralmente pela AMG de raiz. O modelo utiliza a plataforma elétrica AMG.EA, concebida especificamente para veículos de elevado desempenho.

A gama será composta por três versões: GT 53, GT 55 e GT 63. É nesta última que se encontram os números mais impressionantes, com uma potência máxima de 1169 cv (860 kW), disponibilizada por três motores elétricos de fluxo axial.

Até 1169 cv e carregamento em apenas 12 minutos

A versão GT 63 recorre a três motores elétricos, enquanto a gama disponibiliza diferentes configurações de potência e bateria. O sistema elétrico de 800 volts permite alcançar potências de carregamento particularmente elevadas.

Nas versões GT 55 e GT 63, o Mercedes-AMG GT SUV elétrico deverá contar com uma bateria de 128 kWh e suportar carregamentos rápidos com uma potência máxima de 710 kW. Já a versão GT 53 estará equipada com uma bateria de 106 kWh e permitirá carregamentos até 600 kW.

Segundo os dados divulgados, a bateria pode passar dos 10% aos 80% de carga em apenas 12 minutos, em condições adequadas. A Mercedes-AMG indica ainda que é possível recuperar até cerca de 450 km de autonomia em dez minutos de carregamento.

A versão equipada com a bateria de 128 kWh deverá oferecer uma autonomia máxima estimada de aproximadamente 700 km, embora o valor final dependa da versão e do ciclo de homologação utilizado.

A bateria utiliza tecnologia inspirada na Fórmula 1, incluindo células cilíndricas e um sistema de gestão térmica que faz circular um óleo eletricamente não condutor junto das células. O objetivo passa por controlar a temperatura de forma mais uniforme e permitir a utilização prolongada de potências elevadas.

Suspensão ativa para controlar o peso e as curvas

Apesar das dimensões generosas, a Mercedes-AMG pretende que o GT SUV ofereça um comportamento dinâmico próximo do de um automóvel desportivo.

Para isso, o modelo utiliza uma suspensão com elementos hidráulicos ativos, concebida para reduzir os movimentos da carroçaria durante a aceleração, a travagem e as curvas. O sistema combina-se com suspensão pneumática de três níveis e direção ativa no eixo traseiro.

Estas tecnologias procuram melhorar a estabilidade e a precisão de condução, sem comprometer o conforto em viagens longas.

O peso continua a ser um desafio num veículo desta dimensão. Na versão GT 63, o valor anunciado ronda as 2,7 toneladas, colocando o modelo na mesma categoria de outros SUV elétricos de elevado desempenho, como o Porsche Cayenne Turbo Electric.

Sons de motores V8 e inteligência artificial a bordo

A Mercedes-AMG quer também preservar a identidade sonora da marca na era elétrica. O GT SUV integra sons gravados de motores AMG, incluindo V8 e seis cilindros, bem como mudanças de velocidade simuladas através de comandos no volante.

O sistema pode ainda produzir vibrações nos bancos para tornar a experiência de condução mais envolvente. Estas funcionalidades procuram recriar algumas das sensações tradicionalmente associadas aos automóveis desportivos com motor de combustão.

No habitáculo, o modelo utiliza o sistema multimédia MB.OS, com um ecrã de 14 polegadas e integração de tecnologias de inteligência artificial da ChatGPT, Microsoft e Google. Através de comandos de voz, os ocupantes poderão interagir com o sistema de navegação, pesquisar informação e controlar várias funções do veículo.

Outra novidade é o Predictive Performance Manager, um sistema que utiliza dados do circuito para ajustar a utilização da potência elétrica em função do percurso. Desta forma, o veículo pode gerir melhor a energia disponível, reservando potência para subidas e retas e procurando manter um desempenho consistente durante a condução em pista.

Quando chega ao mercado?

O Mercedes-AMG GT SUV tem chegada prevista ao mercado norte-americano no verão de 2027, com a gama a incluir as versões GT 53, GT 55 e GT 63. A comercialização europeia e os detalhes específicos para Portugal deverão ser confirmados pela marca.

Para já, os preços oficiais ainda não foram anunciados. O posicionamento deverá ser o de um SUV elétrico de luxo e elevado desempenho, destinado a competir com algumas das propostas mais potentes do segmento.

Com este modelo, a Mercedes-AMG procura demonstrar que a eletrificação pode combinar potência extrema, carregamentos muito rápidos e tecnologias avançadas de controlo dinâmico, sem abandonar a identidade desportiva que caracteriza a marca.