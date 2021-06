Chegou a primeira viatura funerária 100% elétrica a Portugal

A aposta em viaturas elétricas tem vindo a crescer significativamente. O presente/futuro do segmento automóvel é cada vez mais elétrico e a Portugal chegou agora a primeira viatura funerária elétrica.

A viatura foi desenvolvida com base no modelo Mercedes-Benz eVito, equipado com motor elétrico e que foi adaptado pela Servilusa para as exigências da atividade funerária.

PUB

Viatura funerária elétrica com Plano Funerário ECO

É a única viatura 100% elétrica em Portugal para serviços fúnebres. A funerária elétrica, adquirida pela Servilusa disponibiliza o primeiro Plano Funerário ECO, um serviço fúnebre sustentável, com urna sustentável, certificada de acordo com a norma NP 4474-2008.

O Plano Funerário ECO da Servilusa permite a cremação, inumação ou lançamento de cinzas ao mar com urna biodegradável, sempre com opções ambientalmente sustentáveis. O Plano ECO inclui ainda a vestimenta do falecido com fato biodegradável de algodão, recordatório (pagela) produzida em papel reciclado ou digital, entre muitos outros produtos e procedimentos.

Paulo Moniz Carreira, diretor-geral de negócio da Servilusa referiu que…

O compromisso para com a proteção ambiental da Servilusa – certificado pela ISO 14001 – leva-nos à constante procura de opções sustentáveis para desenvolver a nossa atividade, a par das iniciativas promovidas para redução da nossa pegada de carbono e das comunidades onde nos inserimos

Além das vantagens na redução de emissões poluentes, o eVito contribui também para a realização de serviços fúnebres mais confortáveis, com a ausência do ruído característico dos motores de combustão, proporcionando maior conforto às famílias nas viagens durante os cortejos fúnebres.