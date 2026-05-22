Chegaram os novos SUV Mercedes-Benz GLC Elétrico e GLB

Em apresentações coordenadas dos concessionários Mercedes-Benz em Portugal e Espanha, os novos SUV Mercedes-Benz GLC Elétrico e GLB estacionaram na Península Ibérica, prometendo uma autonomia de até mais de 700 km.

Num evento que reuniu clientes, parceiros e entusiastas do setor automóvel, a Sociedade Comercial C. Santos apresentou duas grandes novidades: o novo Mercedes-Benz GLC 100% elétrico e o renovado Mercedes-Benz GLB.

GLC Elétrico com autonomia a rondar 700 km

O SUV mais vendido da Mercedes-Benz entra agora numa nova era com uma variante 100% elétrica que estabelece novos padrões no mercado.

O novo GLC elétrico assenta numa avançada arquitetura de 800 V (conversor para 400 V disponível em opção) com uma bateria de 94 kWh úteis, permitindo carregar o equivalente a 305 km de autonomia em apenas 10 minutos num posto de corrente contínua (CC) ultrarrápido de 320 kW.

Com uma autonomia máxima que pode atingir 707 km (ciclo WLTP) em combinação com o Pack Long Range Edition, este modelo redefine a fiabilidade em viagens longas.

A versão de lançamento, o GLC 400 4MATIC com Tecnologia EQ, dispõe de tração integral assegurada por dois motores elétricos que geram uma potência combinada de 360 kW (489 cv). Isto traduz-se numa aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,3 segundos.

No interior, destaca-se um "supercérebro" digital suportado pelo sistema operativo MB.OS com o MBUX Hyperscreen, além do máximo conforto de condução proporcionado pela suspensão pneumática AIRMATIC, herdada do Classe S, e pelo eixo traseiro direcional.

O preço do GLC 400 4MATIC com Tecnologia EQ arranca nos 78 mil euros.

Novo GLB alia tecnologia e versatilidade

O novo Mercedes-Benz GLB é a resposta ideal para quem procura tecnologia e funcionalidade, mantendo a capacidade para transportar até sete pessoas.

A sua imagem marcante inspira-se na identidade visual do recente CLA, destacando-se uma imponente grelha frontal com 94 estrelas em LED nas variantes elétricas. O interior foi radicalmente redesenhado e incorpora agora o novo painel Superscreen.

Este SUV chega nas seguintes versões:

GLB 250+ com Tecnologia EQ - 200 kW/272 cv, com bateria de 85 kWh e autonomia referencial de até 631 km;

- 200 kW/272 cv, com bateria de 85 kWh e autonomia referencial de até 631 km; GLB 350 4MATIC com Tecnologia EQ - 260 kW/354 cv.

Os preços são, respetivamente, de 58.200 e 65.200 euros.

O novo Mercedes-Benz GLB elétrico beneficia de uma arquitetura de 800 V (conversor de 400 V como opcional) com carregamento de até 320 kW, recuperando 260 km de autonomia em escassos 10 minutos.

A gama será alargada nos próximos meses com motorizações adicionais, incluindo uma versão elétrica de entrada de gama (com menor potência e preço de acesso mais competitivo) e versões híbridas de 48 volts com motor a gasolina de quatro cilindros.

No caso destas versões híbridas a gasolina, os preços variam entre os 56.850 euros (para o GLB 200) e os 60.450 euros (para o GLB 220).

Em simultâneo em toda a Península Ibérica

A chegada dos novos GLC Elétrico e GLB ocorreu na quinta-feira, 21 de maio, em apresentações coordenadas dos concessionários Mercedes-Benz em Portugal e Espanha.

Cerca de 70 eventos exclusivos em toda a Península Ibérica reuniram mais de 12 mil convidados em eventos realizados sob o conceito "Welcome Home".

A Sociedade Comercial C. Santos reuniu clientes, parceiros e entusiastas do setor automóvel nas suas instalações na Maia, junto ao Aeroporto do Porto, para uma noite de celebração tecnológica.

O lançamento dos dois novos SUV da Mercedes-Benz, na Maia, contou com a presença dos embaixadores da empresa - Sónia Araújo, Nilton e Mário Daniel -, e aconteceu ao som do icónico músico Jorge Palma.

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