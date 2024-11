CEO da Xiaomi surpreendido: alto desempenho do SU7 Ultra interessou às mulheres

Longe vai o tempo em que o universo automóvel era um tema exclusivamente masculino. De facto, para surpresa do diretor-executivo da Xiaomi, o seu modelo de alto desempenho mais recente, o SU7 Ultra, interessou muito às mulheres.

Depois de uma entrada impressionante no mercado automóvel, a Xiaomi melhorou a sua proposta e apresentou uma versão de alto desempenho do seu SU7. Lançado recentemente, o elétrico é o carro mais desportivo do seu ainda curto catálogo.

Com as pré-encomendas abertas, Lei Jun, fundador, presidente e diretor-executivo da Xiaomi, partilhou uma informação que o surpreendeu: os utilizadores femininos contribuem para 10% das pré-encomendas feitas para o SU7 Ultra.

Este dado reflete a popularidade do Xiaomi SU7 Ultra entre uma ampla gama de clientes, especialmente mulheres que, de forma crescente, procuram veículos de alto desempenho.

Este resultado surpreendeu-me muito. Fizemos um inquérito às utilizadoras e descobrimos que são otimistas e confiantes, capazes de conduzir carros de alta performance com facilidade. Carros imponentes como o Ultra são conhecidos como os carros das heroínas. Na verdade, isso aponta para o facto de a Xiaomi ter percebido uma forte mudança nas tendências de consumo, uma vez que apresenta o Ultra não apenas como uma potência, mas também como um prazer de empoderamento para as mulheres condutoras.

Partilhou Lei Jun.

As pré- encomendas do Xiaomi Su7 Ultra estão abertas desde 29 de outubro e o lançamento está previsto para março de 2025. Segundo o diretor-executivo da empresa, com o Xiaomi SU7 Ultra, a marca estabeleceu tendências em tecnologia, luxo no design e desempenho. Estes elementos atraem homens e mulheres.

Xiaomi quer chegar a todos os potenciais condutores

Esta não é a primeira vez que Lei Jun partilha os dados demográficos dos compradores de carros da Xiaomi. Anteriormente, revelou que 28% dos compradores do SU7 eram mulheres, e as previsões apontavam que as mulheres proprietárias de automóveis representariam 40 a 50% das vendas subsequentes do SU7.

Portanto, os 10% de pré-encomendas para o SU7 Ultra selam esta tendência, que mostra que cada vez mais mulheres procuram veículos de alto desempenho, equipados com tecnologias avançadas.