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Centros de dados dos EUA podem superar consumo de gás da Alemanha e Japão até 2035

· High Tech 9 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Gringo Bandido says:
    16 de Setembro de 2026 às 15:04

    Vamos passar fome por causa disto não vamos?!

    Responder
  2. Specked says:
    16 de Setembro de 2026 às 15:08

    E acham que o chinês já não superou?

    Responder
  3. Luis Maia says:
    16 de Setembro de 2026 às 16:09

    Acabem com os centros de dados e apostem mas é em construir casas para todos, hospitais e escolas publicos de qualidade e sem custos. Queremos mais igualdade, em vez de 1 bilionario e o resto andar as migalhas ficar toda a gente com o mesmo nao é melhor? Acabar com a pobreza e quem for rico tem obrigatoriamente de partilhar ou fica como os pais do batman

    Responder
  4. says:
    16 de Setembro de 2026 às 16:14

    Não vão não… Mais cedo ou mais tarde vai dar o prego. O negócio não é sustentável e, a funcionar como querem que funcione, nunca será.

    Responder
  5. PGomes says:
    16 de Setembro de 2026 às 16:17

    Tanta conversa sobre proteger o ambiente, mas quando são bilionários a estourar o ambiente com centros de dados para AI, não se passa anda. As leis são apenas para os pobres.

    Responder

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