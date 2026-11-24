A indústria automóvel está a atravessar uma das maiores transformações da sua história. A eletrificação, a redução das emissões de carbono, a utilização de materiais mais sustentáveis e a eficiência energética estão a mudar a forma como os automóveis são concebidos, desenvolvidos e produzidos. O Pplware veio conhecer o Centro Técnico de Lardy do grupo Renault.

O Lardy Technical Center, em França, pertencente ao Grupo Renault. Fundado em 1951, este centro tem vindo a transformar-se num espaço de referência para o desenvolvimento e validação de tecnologias associadas à mobilidade elétrica.

Baterias: um dos maiores desafios da mobilidade sustentável

A bateria é um dos componentes mais importantes de um automóvel elétrico, mas também representa um dos maiores desafios para a sustentabilidade da indústria.

A sua produção envolve matérias-primas como lítio e cobalto, cuja extração tem impactos ambientais. Por isso, os fabricantes procuram desenvolver novas químicas que permitam reduzir a dependência destes materiais, melhorar a eficiência e aumentar a vida útil das baterias.

No Lardy Technical Center, o Grupo Renault inaugurou, em outubro de 2025, um laboratório dedicado à inovação em células de bateria.

Com uma área de 3.000 metros quadrados e mais de 120 equipamentos especializados, esta infraestrutura permite desenvolver protótipos e avaliar o comportamento das células em diferentes condições. Inclui ainda uma sala de ambiente anidro com cerca de 600 m², onde a humidade é rigorosamente controlada.

Os engenheiros avaliam diferentes características das células de bateria:

Durabilidade: perceber como envelhecem e quanto tempo conseguem manter o desempenho.

perceber como envelhecem e quanto tempo conseguem manter o desempenho. Velocidade de carregamento: avaliar a rapidez com que conseguem armazenar energia.

avaliar a rapidez com que conseguem armazenar energia. Descarga: analisar o comportamento durante a utilização.

analisar o comportamento durante a utilização. Estabilidade térmica: estudar a reação das células a diferentes temperaturas.

estudar a reação das células a diferentes temperaturas. Desempenho: comparar a eficiência das diferentes tecnologias

O laboratório trabalha com diferentes tecnologias, nomeadamente baterias NMC (níquel, manganês e cobalto) e LFP (lítio-ferro-fosfato), procurando encontrar o equilíbrio entre autonomia, custo, segurança e longevidade.

A química NMC destaca-se pela elevada densidade energética, permitindo armazenar mais energia num determinado volume ou peso. A LFP é valorizada pelo menor custo, boa estabilidade térmica e potencial de durabilidade.

A investigação da Renault não se limita às tecnologias atualmente disponíveis. O laboratório está também a explorar:

Químicas sem cobalto: uma possibilidade para reduzir a dependência deste material e os custos associados.

uma possibilidade para reduzir a dependência deste material e os custos associados. Baterias de estado sólido: tecnologia que poderá permitir duplicar a densidade energética até 2030, segundo a ambição tecnológica apresentada pela Renault.

Mas a sustentabilidade não termina quando a bateria sai da linha de produção. A possibilidade de reutilizar, reparar, desmontar e reciclar os seus componentes é igualmente importante para reduzir o desperdício e promover uma economia circular.

As baterias representam uma parte significativa do preço dos elétricos. A química representa cerca de 75% do custo de uma célula de bateria. Por outro lado, a bateria pode representar entre 30% e 50% do preço total de um automóvel elétrico.