Cavaco Silva contra fim das portagens nas ex-SCUT

O tema "fim das portagens nas ex-SCUT" continua atual, pois ainda há reações. Depois de Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas, estar contra o fim das portagens nas ex-SCUT, agora é Cavaco Silva. Afinal, o que se passa?

Quando se fala em Interior (e não só), são muitos os que exprimem o seu apoio e a necessidade de mudar políticas que valorizem regiões mais desfavorecidas. Numa primeira oportunidade, com a aprovação do fim das portagens nas ex-SCUT, são vários os que se dizem que afinal estão contra esta alteração.

Como é público, a proposta para abolição das portagens no Interior e Algarve foi aprovada com os votos a favor de PS, Chega, PCP, BE e Livre e a abstenção da Iniciativa Liberal. O PSD e o CDS-PP votaram contra, recomendando apenas a redução gradual destas taxas. O Presidente da República já promulgou a abolição das portagens nas ex-SCUT que se aplicará a partir de janeiro de 2025.

Cavaco Silva, ex-chefe de Estado, num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no jornal Público, refere que...

Não quero acreditar que, numa cedência ao populismo, os partidos de esquerda tenham aprovado a eliminação das portagens pensando que aquilo que interessava politicamente era a popularidade da medida

Para o também ex-primeiro-ministro, "os assessores económicos dos respetivos grupos parlamentares tinham a obrigação de saber da existência da restrição orçamental e de para ela chamarem a atenção dos deputados, de modo que as suas decisões fossem mais consentâneas com a ideologia que perfilham".

Cavaco Silva considera que "não há almoços grátis" e avisa que "a perda de receita de muitos milhões de euros" que resulta da aprovação da eliminação das portagens em sete autoestradas do interior e na Via do Infante, no Algarve será "inevitavelmente acompanhada por mais impostos ou redução de despesa pública".

Pode ver aqui a lista de locais onde vai deixar de pagar portagem.