Carta de Condução B só permite conduzir veículos ligeiros?

A habilitação necessária para conduzir automóveis ligeiros depende da obtenção da categoria B ou da categoria B1, mediante inscrição em escola de condução e aprovação em exame de condução constituído por prova teórica e prova prática. Se tiver categoria B, afinal que veículos pode conduzir?

Carta de Condução B: pode conduzir vários tipos de veículos

Em Portugal, a categoria B permite conduzir veículos a motor com massa máxima autorizada (MMA) não superior a 3500 kg e destinados ao transporte de, no máximo, nove pessoas, incluindo o condutor.

No entanto, a carta B permite conduzir outros veículos em determinadas condições. Entre eles estão veículos da categoria B com reboque, desde que sejam respeitados os limites previstos na legislação, bem como alguns veículos de três rodas e determinados quadriciclos.

E as carrinhas?

Uma carrinha pode ser conduzida com carta B, desde que cumpra os limites da categoria. O facto de ter maiores dimensões não significa, por si só, que seja necessária uma carta de categoria diferente.

Já veículos com MMA superior a 3500 kg deixam de estar abrangidos pela categoria B e podem exigir uma habilitação de categoria C.

Atenção ao reboque

A categoria B também permite conduzir conjuntos com reboque, mas existem regras específicas relacionadas com a massa do veículo e do reboque. Dependendo do conjunto, pode ser necessária a categoria B com código 96 (B96) ou a categoria BE.

E as motas?

A carta B não corresponde automaticamente a uma carta de motociclos. Contudo, existem situações específicas em que os titulares de carta B podem conduzir determinados veículos de duas ou três rodas, dependendo da idade do condutor e das condições previstas na legislação.

Antes de conduzir um veículo específico, sobretudo carrinhas, autocaravanas, veículos com reboque ou motociclos, é importante confirmar se as suas características estão efetivamente abrangidas pela categoria B.