Muito em breve os carros da Tesla também vão poder falar com os peões

A Tesla tem, nos últimos meses, trazido grandes novidades para os seus carros elétricos. Estas surgem na forma de atualizações de software que depois se traduzem em novas funções, que podem ser úteis ou simplesmente acessórias e quase desnecessárias.

Uma futura novidade foi recentemente revelada pelo próprio Elon Musk. Em breve os carros da marca também vão poder falar com os peões. Esta será uma forma de interagir com o ambiente à sua volta e aligeirar esta interação.

Elon Musk promete uma novidade nos seus carros

As regras para os carros elétricos estão já definidas. Estes devem, em breve, ser obrigados a produzir som para que os peões possam detetar a sua presença. Não está claro que bastará um som que simule um carro tradicional ou se será necessário oferecer um pouco mais.

A Tesla tem já estes processos a ser criados e em breve os seus carros vão produzir os sons necessários. Estes têm sido já vistos (ouvidos) e parecem ser algo ligeiramente diferente do que as restantes marcas se preparam para apresentar.

Os Tesla vão falar com os peões

Mas, aparentemente, a Tesla quer ir mais longe com estes sons e tem uma interação maior preparada. Para além dos sons de movimento, que são obrigatórios, os carros da marca vão enviar sons diretamente aos utilizadores em outras situações específicas.

Do que o próprio Elon Musk revelou, os carros vão ter novos sons e que podem ser, aparentemente, usados em várias situações. Estas estão especialmente focadas nos momentos em que for necessário interagir com os peões.

Uma nova forma de interagir

Vão ser sons específicos e que vão alertar os peões para a proximidade dos carros. Não se sabe ainda se os condutores dos carros elétricos Tesla vão ter a capacidade de usar a sua voz para alertar os peões com as suas mensagens.

Elon Musk prometeu para breve esta novidade, mas não se sabe ao certo quando chegará. Agora que o Model Y está finalmente nas ruas, a marca vai-se focar neste modelo e na sua promoção.