Carros novos vão ter limitador de velocidade já em 2022

A tecnologia direcionada para o segmento automóvel tem evoluído bastante. A segurança dos veículos é uma prioridade e nesse sentido as marcas estão conscientes que têm de fazer alguma coisa.

A partir do próximo ano, todos os carros fabricados a partir de julho de 2022 vão ter limitador de velocidade.

Será já a partir do próximo ano que os novos carros terão de vir com um dispositivo capaz de limitar a velocidade. A União Europeia tem como objetivo reduzir significativamente o número de acidentes rodoviários e a aposta é na limitação da velocidade.

A diretiva 2144 de 2019, refere que os novos sistemas devem estar em uso a partir de 6 de julho do próximo ano.

Novos Sistemas Obrigatórios

ISA (Intelligent Speed Assistence): limitador de velocidade automático que vai cruzar informações do GPS com dados locais da via em que o condutor está, o motorista será impedido de exceder os limites de velocidade;

limitador de velocidade automático que vai cruzar informações do GPS com dados locais da via em que o condutor está, o motorista será impedido de exceder os limites de velocidade; Sistema de Câmaras de Monitorização Interna : avalia o estado do condutor através de câmaras internas. Avisar o condutor no caso de sonolência e distração (uso de telemóveis, por exemplo). Pode bloquear o veículo se notar que o motorista não está em condições de conduzir por causa de drogas ou álcool;

: avalia o estado do condutor através de câmaras internas. Avisar o condutor no caso de sonolência e distração (uso de telemóveis, por exemplo). Pode bloquear o veículo se notar que o motorista não está em condições de conduzir por causa de drogas ou álcool; Gravador de Dados de Eventos (EDR): Caixa negra do veículo, que regista o que houve no caso de um acidente;

Caixa negra do veículo, que regista o que houve no caso de um acidente; Sistema de Câmaras e Assistência de marcha atrás: passa a ser obrigatória para todos os veículos, com recurso à câmara e sensores;

passa a ser obrigatória para todos os veículos, com recurso à câmara e sensores; Paragem automática de emergência: o veículo reconhece o sinal vermelho;

o veículo reconhece o sinal vermelho; Lane-Keeping Assistance: sistema automático que garante que o veículo não sai da faixa de rodagem de forma abrupta;

sistema automático que garante que o veículo não sai da faixa de rodagem de forma abrupta; Travagem de emergência automática (AEBS, em inglês): o radar mede continuamente a distância entre os veículos, peões e ciclistas, e faz a travagem de emergência se o motorista não responder em tempo útil;

o radar mede continuamente a distância entre os veículos, peões e ciclistas, e faz a travagem de emergência se o motorista não responder em tempo útil; Cintos de Segurança otimizados: testados em simulações de choques frontais;

testados em simulações de choques frontais; Vidros de segurança otimizados: testados em simulações de choques frontais;

testados em simulações de choques frontais; Barra de proteção de impacto lateral: para melhorar a segurança dos ocupantes dos veículos;

para melhorar a segurança dos ocupantes dos veículos; Melhoramento da visão dos motoristas de autocarro e camiões: objetivo é remover pontos cegos dos condutores;

objetivo é remover pontos cegos dos condutores; Sistemas de aviso na frente e lateral do veículo: para detetar e avisar aos motoristas sobre peões e ciclistas na estrada, especialmente nas curvas;

para detetar e avisar aos motoristas sobre peões e ciclistas na estrada, especialmente nas curvas; Sistema automático de monitorização da pressão dos pneus

No que diz respeito ao excesso do limite de velocidade, o ISA alerta o condutor com sinais sonoros. Caso não seja suficiente, o sistema terá a capacidade de “opor-se” à pressão exercida pelo condutor no acelerador. Ainda não se sabe todas as funcionalidades do ISA, pois há construtores que são contra tais medidas.

Há quem defenda, por exemplo, que haja um botão para desligar tudo e outros defendem que não deve existir botão nenhum. O Pplware acompanhará as novidades relativamente a este assunto. Estejam atentos.

