Carros importados com quilómetros adulterados renderam 2,2 milhões

Uma boa percentagem dos carros usados vendidos anualmente em Portugal têm os quilómetros adulterados. Tal pode ser "controlado", pedindo uma Certidão no IMT (Instituto da Mobilidade e Transportes) com as quilometragens registadas aquando das inspeções.

Em Portugal uma rede de stands adulterou quilómetros de carros importados para lucrar 2,2 milhões.

Carros eram vendidos por todo o país...

O mercado dos carros usados gera muito dinheiro. É verdade que se conseguem fazer bons negócios, mas também existem desconfianças "naturais" no negócio. Uma das dúvidas mais frequentes é saber se de facto o número de quilómetros apresentado é real.

Segundo revelações do JN, uma investigação da GNR permitiu desmantelar grupo de stands que vendia carros com quilómetros adulterados. De acordo com as informações, os carros eram importados e foram vendidos por todo o país (e com fugas ao Fisco). O Ministério Público acusou o principal arguido de 356 crimes.

Sabe-se também que em alguns carros foram tirados mais de 100 mil quilómetros, para os valorizar e vender a particulares. O processo de importação também era ilegal, pois confirmou-se havia fuga ao pagamento de IVA e de IRC e as vendas não eram declaradas.

A rede, liderada por dois casais, das zonas de Mafra e Torres Vedras, com a cumplicidade de três elementos de um centro de inspeção automóvel, um GNR, um despachante aduaneiro e empresários foi desmantelada pela GNR.

O Ministério Público de Sintra acusou-os agora de centenas de crimes de burla, falsificação de documento, abuso de poder, corrupção e fraude fiscal. O Estado reclama-lhes perto de 2,2 milhões de euros que terão lucrado com os esquemas, entre 2016 e 2020.

