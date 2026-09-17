Carros híbridos plug-in afinal poluem até 6 vezes mais do que as marcas prometem

A promessa de transição suave para a mobilidade elétrica enfrenta um revés na Europa. Apontados durante anos como o meio-termo ideal entre os motores a combustão e os elétricos puros, os híbridos plug-in revelam números preocupantes. Dados recentes mostram que chegam a emitir até seis vezes mais dióxido de carbono que o anunciado.

O problema central reside no fosso entre as médias obtidas nos testes de homologação e a utilização em estrada. A conciliação de dois sistemas de tração num único chassis gera um conjunto complexo de restrições técnicas. Na prática, quando o condutor esgota a autonomia da bateria, o motor térmico passa a arrastar todo o peso dos componentes elétricos, o que eleva exponencialmente o consumo de combustível fóssil.

O peso da dupla motorização nas emissões reais

A mais recente análise conduzida pela organização europeia Transport & Environment revela que a discrepância ambiental não para de crescer. Ao analisar o comportamento de duzentos e vinte mil automóveis híbridos plug-in em circulação na Europa, a investigação apurou que as emissões médias de dióxido de carbono registaram mesmo uma subida, passando de 138 gramas por quilómetro em 2023 para 145 gramas em 2024.

Este aumento anual de cinco por cento reflete uma tendência que contraria os objetivos ambientais traçados. Para oferecer autonomias elétricas mais generosas em catálogo, os fabricantes integraram baterias de capacidade superior. Todavia, esses módulos elevam o peso bruto dos veículos de forma significativa, transformando os carros em modelos particularmente gastadores assim que a energia acumulada se esgota.

A ausência de carregamento regular agrava o problema

O cenário agrava-se sobretudo no segmento das frotas empresariais, onde muitos destes modelos encontram colocação no mercado. Diversos utilizadores de viaturas de serviço acabam por não ligar os carros à tomada com a frequência devida, operando de forma contínua em modo de combustão interna tradicional. Sem bateria carregada, o rendimento elétrico desvanece por completo.

Desta forma, consumos teóricos anunciados de dois litros aos cem quilómetros disparam rotineiramente para patamares reais na ordem dos oito litros. Os ensaios normativos de certificação baseiam-se em cenários hipotéticos de elevada condução elétrica que pouco espelham a rotina quotidiana dos condutores, mas garantem benefícios regulamentares imediatos aos fabricantes.

O desfasamento protege as metas de conformidade da indústria automóvel europeia enquanto os veículos continuam a queimar combustível tradicional acima do previsto. Esta dualidade entre os números de homologação e o consumo em ambiente real expõe fragilidades evidentes nas regras atuais, recolocando o debate sobre a verdadeira sustentabilidade desta tecnologia no topo da agenda.