Porque há carros a gasolina ligados à tomada?

Um cabo elétrico ligado à frente de um automóvel nem sempre significa que está a carregar uma bateria de tração. Há carros a gasolina e a gasóleo que também se ligam à tomada, graças a uma tecnologia que prepara o motor antes de o condutor dar à chave. Vamos conhecer uma realidade que não é bem a do nosso país.

Uma tomada para aquecer o motor

Alguma vez viu um carro a gasolina ou gasóleo com uma porta de ligação elétrica no para-choques?

Bom, o segredo está num sistema elétrico de pré-aquecimento do motor, alimentado pela rede elétrica. Em vez de colocar o motor a trabalhar, utiliza uma resistência para aumentar a temperatura de determinados componentes.

Consoante a instalação, o equipamento pode aquecer o líquido de refrigeração ou transmitir calor diretamente ao bloco do motor ou ao cárter. A solução é escolhida de acordo com o veículo e a respetiva motorização.

A ligação é feita através de um conector instalado no automóvel, normalmente na grelha ou no para-choques dianteiro. Um cabo estabelece depois a ligação a uma tomada exterior.

Há países onde isto faz parte da rotina de inverno

Esta tecnologia tem particular utilidade em regiões geladas, como, por exemplo, na Lapónia, onde o frio intenso torna o arranque mais exigente para a mecânica.

Onde vimos, Na Finlândia, as tomadas destinadas a estes sistemas são uma presença habitual em parques de edifícios residenciais e locais de trabalho. Muitas têm temporizadores, permitindo preparar o automóvel antes da hora de saída.

Estas tomadas de aquecimento não devem ser confundidas com postos de carregamento para veículos elétricos. O automóvel precisa de ter o equipamento apropriado instalado para poder utilizá-las.

O que ganha o motor com este aquecimento?

A baixas temperaturas, o óleo fica mais viscoso, dificultando a lubrificação inicial. Ao aquecer previamente o motor e o óleo, estes sistemas ajudam a reduzir o atrito e o desgaste associado ao arranque a frio.

Segundo os instaladores, o pré-aquecimento também pode reduzir o consumo de combustível nessa fase inicial. Os resultados dependem, no entanto, das condições de utilização e do equipamento instalado.

O objetivo é facilitar o arranque e reduzir o esforço inicial da mecânica, sem precisar de manter o motor ao ralenti para o aquecer.

Também pode aquecer o habitáculo

Uma instalação mais completa pode juntar ao aquecedor do motor um aquecedor elétrico do habitáculo e um carregador da bateria de 12 V.

Assim, a mesma ligação exterior pode ajudar a preparar o motor, aquecer o interior, descongelar os vidros e manter a bateria carregada. São funções asseguradas por componentes diferentes, embora possam integrar o mesmo sistema.

Ou seja, ver um automóvel a combustão ligado à tomada pode significar apenas que o proprietário quer encontrá-lo preparado para a próxima viagem.

Quanto tempo precisa de ficar ligado?

O tempo varia com a temperatura exterior e as recomendações do fabricante. Como referência, é indicado cerca de uma hora a 0 °C, duas horas a menos 10 °C e três horas a menos 20 °C. Não se trata, portanto, de uma regra que obrigue a deixar o carro ligado durante toda a noite.

Quanto ao consumo, são referidas potências entre 300 e 600 W para o aquecedor do motor de um automóvel comum. Um equipamento de 500 W ligado durante duas horas consome 1 kWh. Se também estiver a funcionar um aquecedor do habitáculo, o consumo total será superior.

Uma pequena ligação no para-choques esconde, assim, uma solução prática para tornar menos difícil o primeiro arranque do dia.