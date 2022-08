Carros Elétricos: Qual a marca que mais vende em Portugal?

Como temos acompanhado, o mercado de carros elétricos em Portugal tem vindo a crescer. Segundo dados recentes, 4 em cada 10 carros vendidos são elétricos.

A UVE lançou recentemente informações relativas a julho de 2022. Afinal qual a marca que mais vende em Portugal?

As perturbações no mercado automóvel a nível mundial, falta de componentes, especialmente microprocessadores e problemas nas cadeias logísticas de distribuição agravaram-se com o desenrolar da guerra na Ucrânia, criando uma falta de oferta generalizada na indústria automóvel.

Esta falta de oferta face ao aumento da procura de veículos elétricos começa a evidenciar-se no mercado de Veículos 100% Elétricos (BEV – Battery Electric Vehicles) e Veículos Híbridos Plug-In (PHEV – Plug-In Hybrid Electric Vehicles) em Portugal.

Em comparação com o mês anterior, em julho de 2022 registou-se uma diminuição de 12% nas vendas de veículos novos BEV e PHEV. Em julho de 2022 foram vendidos 2.649 veículos elétricos (BEV e PHEV), considerando todas as categorias de veículos – com 1.436 BEV e 1.213 PHEV, o que representa um crescimento homólogo de 16%, muito impulsionado pelo já referido aumento de 61,5% na categoria dos Veículos 100% Elétricos (BEV).

Carros elétricos: Quotas de Venda por Tipo de Energia

Este mês de julho a quota do conjunto dos veículos 100% elétricos e híbridos plug-in (BEV + PHEV) atingiu os 17,02%, ficando aquém da quota dos veículos com motorização a gasóleo que registou uma quota de 18,45%, na categoria dos automóveis ligeiros de passageiros.

Marcas de Veículos Elétricos mais vendidos em Portugal

No mês de julho a Peugeot foi a campeã de vendas de Veículos 100% Elétricos, ligeiros de passageiros, em Portugal, com 171 viaturas vendidas. Seguida da Hyundai e da Mercedes-Benz, em 2º e 3º lugar respetivamente.

No conjunto do ano de 2022 a Tesla mantém o 1º lugar nas vendas dos Veículos 100% Elétricos com 1.061 unidades entregues, seguida da Peugeot na 2º posição com 934 viaturas vendidas, fechando o pódio a BMW (BMW + BMWi) com 688 veículos 100% elétricos vendidos. Na categoria dos plug-in mantêm-se as três marcas, BMW em 1º lugar seguida da Mercedes-Benz em 2º e da Volvo em 3º.

UVE