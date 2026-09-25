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Motores/Energia

Carros elétricos mais caros? Regras da Europa fazem disparar preço em 2.000 €

7 Comentários

A transição energética no setor automóvel enfrenta um novo desafio. As exigências para reforçar a produção de componentes na Europa podem encarecer significativamente os veículos elétricos. Uma análise do instituto económico Bruegel revela que a imposição de regras de fabrico local nos modelos elétricos poderá adicionar cerca de 2.100 euros ao seu preço final.

Nissan LEAF

Peso das baterias nas novas exigências da Europa

A estratégia delineada pela Europa visa proteger os fabricantes tradicionais da concorrência externa, em particular dos chineses. No entanto, o relatório alerta que esta blindagem ao mercado internacional tem custos ocultos. Em vez de dinamizar a competitividade global da indústria, a medida corre o risco de transferir encargos elevados para quem compra um carro elétrico e para os contribuintes.

A principal razão deste encarecimento reside nas células de bateria, que representam a componente mais dispendiosa em qualquer veículo eletricico. O estudo estima que a obrigatoriedade de utilizar células concebidas e produzidas na Europa faça disparar o valor do quilowatt-hora de 50 para 85 euros. Num modelo convencional equipado com uma bateria de 60 kWh, essa diferença de produção resulta de imediato num acréscimo de 2.100.

Existem ainda outros fatores que pressionam as tabelas de preços da indústria automóvel europeia. A exigência de incorporação de aço de baixo carbono deverá adicionar mais 200 euros à produção de cada unidade. Por outro lado, as medidas de simplificação administrativa desenhadas pela Europa deverão gerar poupanças de apenas 61 euros por exemplar, um valor francamente insuficiente para anular o impacto do pacote regulatório.

Efeitos nos consumidores e concorrência global

Esta sobretaxa indireta atinge de forma desproporcional as gamas de entrada, que deveriam funcionar como a porta de acesso à mobilidade sustentável. Quem procura veículos elétricos mais acessíveis depara-se com margens reduzidas para absorver estes custos adicionais. A experiência observada em mercados que implementaram esquemas de incentivos condicionados à origem dos componentes revelou uma quebra expressiva nas vendas de certos modelos.

Para os analistas do centro de reflexão económica, a Europa devia focar-se em acelerar a sua adaptação em vez de erguer barreiras. A solução recomendada passa por acordos transitórios, apoio à transferência de competências técnicas e incentivo ao investimento externo qualificado nas fábricas europeias. Ao apostar exclusivamente em requisitos de conteúdo local, a Europa arrisca travar a democratização do setor.

Com a indústria a canalizar investimentos multimilionários para a eletrificação e o mercado a abrandar noutros segmentos, o equilíbrio revela-se bastante frágil. A Europa tem agora a difícil missão de compatibilizar a sua autonomia estratégica com a urgência de colocar carros elétricos competitivos nas estradas, assegurando que as metas ambientais continuam ao alcance do cidadão comum.

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Autor: Pedro Simões
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Carros elétricos europa preços

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  1. Avatar de Gonçalo
    Gonçalo

    Os fabricantes europeus andaram a enganar o ze povinho e ficaram para tras e agora nós em que ainda temos de pagar vergonhoso

    Responder
    1. Avatar de Muito mais que isso.
      Muito mais que isso.

      Estás enganado, Gonçalo. Creio que estás a confundir a situação com a dos Estados Unidos, onde se registou um retrocesso assinalável no mercado dos veículos elétricos. A Europa, pelo contrário, mantém-se firme e focada em evoluir. Embora os construtores europeus apostem numa estética mais discreta face aos modelos chineses, a verdade é que estamos ao mesmo nível, ou somos mesmo superiores, nos segmentos mais altos.

      O nosso verdadeiro desafio é estrutural e urbanístico. As cidades europeias são antigas e, diferentemente da abordagem chinesa — que reconstrói do zero —, nós preservamos o património histórico. É esta complexidade logística que está a abrandar a transição em massa, mas o caminho está a ser feito. Em suma: o nosso atraso é puramente logístico e de infraestrutura; no desenvolvimento dos veículos, estamos ao mesmo nível e, nalguns casos, na vanguarda.

      Responder
      1. Avatar de Gonçalo
        Gonçalo

        Ao mesmo nivel? 1º a nivel de eficiência a tesla continua km à frente e os chineses estão bem mais perto do que os europeus um tesla faz facilmente abaixo 15kw/100 enquanto os europeus é raro o carro que faça, os chineses já estão bem mais perto. Sem falar que em termos de preços o europeus continuam a chular o ze povinho os chineses que conseguem bem mais barato têm de levar com 30000 taxas porque se não ninguem comprava os europeus

        Responder
  2. Avatar de Grunho
    Grunho

    Os parasitas de Bruxelas a dar rendas de monopólio aos fabricantes franceses e alemães. Que depois vão abastecer-se a fábricas chinesas.

    Responder
  3. Avatar de Realista
    Realista

    "Andam a fazer tudo o que podem para incentivar os carros a combustão."

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Hehehe… a velha “com ferros matas, com ferros morres”

      Responder
  4. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    Tinha ideia de que as baterias estavam fora dessa obrigatoriedade.

    Responder
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