Carros elétricos já pouparam 20 mil milhões de dólares em petróleo aos países

Uma nova análise estima que as frotas de carros elétricos evitaram o consumo de cerca de 200 milhões de barris de petróleo bruto entre março e agosto de 2026.

O think tank de energia divulgou uma análise baseada no seu novo rastreador mensal de vendas de veículos elétricos, que reúne dados de 56 países, concluindo que a eletrificação do parque automóvel está a ter um efeito mensurável na fatura petrolífera dos países que dependem de importações. O estudo considera os seis meses seguintes ao início da guerra dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel com o Irão, bem como à consequente perturbação do fornecimento de combustíveis fósseis através do Estreito de Ormuz, a que a Ember chama “crise energética de Ormuz”.

Uma poupança concentrada na China e na UE

De acordo com as estimativas da Ember, partilhadas num comunicado oficial, os 200 milhões de barris deslocados valem cerca de 20 mil milhões de dólares, dos quais 16,5 mil milhões correspondem aos veículos 100% elétricos (BEV) e o restante aos híbridos plug-in (PHEV), que contribuem menos, em parte porque os condutores acabam por recorrer ao motor de combustão com mais frequência do que as fabricantes indicam.

A China representa cerca de 14 mil milhões de dólares, a maior fatia do total, enquanto os países da União Europeia (UE) somam 3,1 mil milhões, com destaque para a Alemanha (cerca de 760 milhões) e França (cerca de 560 milhões).

O Reino Unido ficou nos 790 milhões de dólares e, em termos relativos, a Dinamarca é o caso mais expressivo da Europa, uma vez que a sua frota elétrica atual desloca 6,4 milhões de barris por ano, o equivalente a 13% do consumo de petróleo do país em 2025.

O valor foi calculado multiplicando, para cada mês, o petróleo estimado que cada frota elétrica evitou pelo preço médio do Brent nesse mês, e a Ember sublinha que os dados se limitam aos países do seu conjunto de dados, sendo as estimativas mundiais extrapoladas a partir deles. A organização refere ainda que, com o preço do petróleo novamente acima dos 100 dólares por barril em setembro, é provável que os valores aumentem até ao final do ano.

Vendas em crescimento fora dos EUA e da China

Nos primeiros oito meses de 2026, os BEV representaram 18% das vendas globais de carros novos, contra 16% no mesmo período de 2025, com um crescimento de 11% em termos homólogos, apesar de as alterações de política terem abrandado o ritmo nos EUA e na China.

As vendas de PHEV recuaram 12% e as de veículos de combustão desceram 6%. Se excluirmos os dois maiores mercados, o crescimento das vendas de BEV foi de cerca de 45%, e 49 dos 56 países acompanhados registaram um máximo de quota de mercado de BEV este ano.

A Noruega, um dos líderes de longa data, atingiu os 98%, e a Índia, o Chile, a Austrália e a Nova Zelândia aceleraram de forma acentuada depois de março, numa altura em que os consumidores sentiam o encarecimento dos combustíveis.

Os EUA a ficar para trás

Os EUA surgem como a exceção a esta tendência. Segundo a análise da Ember, depois de o apoio federal aos veículos elétricos ter sido retirado no ano passado, a quota de BEV nas vendas de ligeiros caiu para 6% nos primeiros oito meses do ano.

Dos 56 países do rastreador, 49 estão agora à frente dos EUA, entre os quais 15 que os ultrapassaram pela primeira vez em 2026, incluindo o Brasil, Índia, Itália, Malásia e Nova Zelândia.

Uma poupança significativa de petróleo e de dinheiro

Segundo a Ember, os países que apostaram cedo na mobilidade elétrica estão mais protegidos da volatilidade do mercado petrolífero, com a análise a citar estudos que apontam para vantagens também ao nível dos consumidores, nomeadamente:

Na UE, os condutores de carros a gasolina são cinco vezes mais afetados pelo encerramento do Estreito de Ormuz do que os de um BEV típico;

pelo encerramento do Estreito de Ormuz do que os de um BEV típico; No Reino Unido, conduzir um elétrico é até nove vezes mais barato do que um carro a gasolina ou diesel.

Com o crescimento das frotas, a tendência é para que esta proteção aumente, o que reforça o argumento de que a eletrificação dos transportes é também uma questão de segurança energética e não apenas de redução de emissões.

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