Carros elétricos: famílias carenciadas podem receber até 15 mil euros (mas há mais novidades)

O Governo anunciou novos incentivos à compra de veículos elétricos para 2027, com medidas especialmente direcionadas às famílias com maiores dificuldades económicas. Em determinados casos, o apoio poderá chegar aos 80% do valor de aquisição do automóvel, com um limite de 15.000 euros.

Além do apoio de 15.000 euros, se existir entrega de um veículo antigo para abate, o incentivo poderá subir para 16.000 euros. A estes valores poderá ainda juntar-se um apoio adicional de até 1.000 euros (sem IVA) para a instalação de um posto de carregamento, segundo revela o canal Contas Poupança, após contacto com Ministério do Ambiente.

Quanto poderá custar um carro elétrico com este incentivo?

O valor efetivo do apoio dependerá do preço do automóvel e das condições de elegibilidade.

Por exemplo, considerando a aplicação de uma comparticipação de 80% sobre o preço sem IVA, os valores poderão ser os seguintes:

Preço do automóvel (com IVA) Apoio estimado Custo após apoio 15.000 € 9.756 € 5.244 € 18.000 € 11.707 € 6.293 € 20.000 € 13.008 € 6.992 € 23.000 € 14.959 € 8.041 € 25.000 € 15.000 € 10.000 € 30.000 € 15.000 € 15.000 €

Quem poderá beneficiar dos 80% de apoio?

Esta é uma das questões que ainda não tem resposta definitiva.

O Governo pretende direcionar a comparticipação mais elevada para as famílias consideradas economicamente ou ambientalmente vulneráveis. Contudo, ainda não foram divulgados os critérios concretos para determinar quem poderá candidatar-se.

Falta saber, por exemplo:

Quais os limites de rendimento do agregado familiar;

Se os beneficiários da tarifa social de energia terão acesso prioritário;

Se existirão diferentes escalões de comparticipação;

Se os reformados com pensões mais baixas estarão abrangidos;

Que condições terão de ser cumpridas para beneficiar do apoio ao abate.

Também não está confirmado se os automóveis elétricos usados poderão ser incluídos. Nos programas anteriores, os incentivos estavam essencialmente reservados à aquisição de veículos novos.

O Governo anunciou que pretende manter os incentivos à aquisição de veículos elétricos destinados à população em geral, estando prevista uma dotação de 50 milhões de euros.

A implementação das medidas está prevista para 2027, estando dependente da publicação dos respetivos regulamentos e avisos de candidatura.