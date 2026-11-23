A espera terminou para quem queria ver os carros da Xiaomi à venda oficialmente fora da China. A marca abriu pré-vendas nos Emirados Árabes Unidos com 13 variantes repartidas pelos modelos SU7, YU7 e Skynomad. Em vez de montar concessionários próprios, entregou a operação ao distribuidor local Gargash Prime Automotive. É uma jogada pragmática. Permite testar a procura real sem enterrar milhões em infraestruturas logo no arranque.

Este passo chega dias depois de Lei Jun confirmar, na cimeira APEC em Shenzhen, que a entrada nos mercados ocidentais acontece em 2027. Os Emirados servem assim como ensaio real para afinar logística, pós-venda e posicionamento. As primeiras entregas arrancam em dezembro, com o SU7 Standard e Ultra, o YU7 Standard e o Skynomad N70 Pro. As restantes versões ficam para fevereiro de 2027.

Preços bem acima da China e potência de sobra

Quem esperava os mesmos valores agressivos da China vai apanhar um balde de água fria. O SU7 Standard começa nos 169.900 AED (cerca de 42.250 euros) e escala até aos 375.900 AED (perto de 93.480 euros) no Ultra. Já o YU7 arranca nos 184.900 AED (cerca de 45.980 euros) e o Skynomad N70 Pro nos 209.900 AED (perto de 52.200 euros). Feitas as contas, os preços base do SU7 e do YU7 ficam entre 40% e 44% acima dos valores chineses. No Skynomad N70, a diferença chega aos 81%. A marca não entrou no Médio Oriente para fazer guerra de preços.

Para justificar a fatura, a Xiaomi leva argumentos de peso na folha técnica. Nos elétricos puros, o SU7 Ultra debita 1.138 kW (mais de 1.500 cv) e cumpre os 0 aos 100 km/h em menos de dois segundos, enquanto o YU7 GT oferece 990 cv. Num mercado fascinado por superdesportivos, estes números abrem portas com facilidade.

A cartada do Skynomad e o caminho para a Europa

O Skynomad segue outra receita e aposta na autonomia estendida contra a ansiedade de carregamento. Junta tração elétrica a um motor 1.5 turbo a gasolina usado apenas como gerador. Chega nas versões N70, de cinco lugares com bateria LFP de 52 kWh, e N90, de sete lugares com bateria NMC de 76 kWh. O N90 anuncia 1.705 km em CLTC, cerca de 1.321 a 1.328 km em WLTP.

Para dar confiança aos primeiros clientes, o distribuidor garante até cinco anos ou 150.000 km de garantia e manutenção programada até aos 60.000 km, somando ainda opções de leasing mensal. São condições desenhadas para reduzir receios sobre a assistência técnica fora da Ásia.

Tudo encaixa num plano mais largo. A Xiaomi já lançou o portal automóvel global, assinou acordos com concessionários alemães na IFA em Berlim e está a recrutar na Austrália. O Golfo é apenas o aquecimento antes de enfrentar a Europa em 2027.