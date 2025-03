Carros da Tesla sem descanso… 44 pneus roubados num parque de estacionamento!

Pela intervenção política de Elon Musk, os dias da Tesla, bem como os dos seus clientes, têm sido atribulados. Agora, parados num parque de estacionamento, 11 veículos viram-se sem pneus, em mais um ato de vandalismo a visar os carros elétricos da fabricante americana.

Com protestos a acontecerem nos Estados Unidos e, recentemente, também, na Europa, a Tesla tem sido alvo de críticas, que se estendem até aos seus clientes e ganham forma na vandalização dos seus carros.

Aliás, conforme informámos, a polícia de Massachusetts reportou que sete estações de carregamento da Tesla tinham sido "intencionalmente incendiadas", poucos dias após os donos dos veículos da empresa de Elon Musk terem começado a tapar os logótipos dos seus automóveis.

Antes disso, o dono de uma Cybertruck dourada já havia desabafado, no Facebook, sobre estar a ser alvo de todo o tipo de assédio por causa da pickup elétrica da Tesla.

Motivações do roubo são desconhecidas

Entretanto, a KPRC-TV, um órgão de comunicação local, em Houston, no Texas, afiliada à NBC, reportou um assalto invulgar: os ladrões roubaram 44 pneus de 11 Teslas não vendidos que se encontravam no parque de estacionamento de um armazém da Amazon.

[Vídeo original]

Apesar de terem sido tentados pelo menos dois furtos de pneus, apenas um deles foi bem-sucedido, conforme divulgado. Segundo o órgão de comunicação do setor automóvel Jalopnik, os pneus valem cerca de 350 dólares/cada no mercado de usados.

O roubo deixou os investigadores impressionados, ainda mais porque não têm pistas. No momento, as câmaras do edifício não estavam a gravar.

De acordo com a imprensa, não se sabe por que razão os Teslas estavam estacionados num armazém da Amazon, a apenas 15 minutos de carro do showroom da Tesla mais próximo.

Segundo teorizado pelo website Futurism, a recente onda de vandalismo e protestos contra a Tesla poderá ter motivado esta realocação dos veículos.

Ainda que não seja claro se os roubos tiveram, ou não, motivações políticas, surgem numa altura em que as ações anti-Tesla se reforçam em todo o mundo.