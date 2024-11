Carros da Tesla envolvidos em mais acidentes mortais do que os de qualquer outra marca

Um novo estudo mostrou que os carros da Tesla estão envolvidos em mais acidentes mortais do que os de qualquer outra marca. O relatório ressalva, contudo, que "é possível que estas elevadas taxas de acidentes fatais reflitam tanto ou mais o comportamento do condutor do que a conceção do veículo".

Uma análise elaborada pela iSeeCars cita estatísticas de fatalidades do Sistema de Relatórios de Análise de Fatalidades (em inglês, FARS) da Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, afirmando que a Tesla tem "a maior taxa de acidentes fatais por marca".

Ainda que Elon Musk mencione os veículos da Tesla como os "carros mais seguros na estrada", a análise mostra que a empresa tem, na verdade, a maior taxa de envolvimento em acidentes fatais de qualquer marca de automóveis.

O relatório observa, no entanto, que "tal como acontece com as classificações dos modelos, é possível que estas elevadas taxas de acidentes fatais reflitam tanto ou mais o comportamento do condutor do que a conceção do veículo".

Isto significa que os carros da Tesla podem não ter quaisquer caraterísticas específicas que os tornem mais perigosos. Por sua vez, é possível que os condutores sejam apenas mais propensos a despistarem-se ou a envolverem-se em acidentes.

O maior contributo para a segurança dos ocupantes é evitar um acidente, e o maior fator para evitar um acidente é o comportamento do condutor. Um condutor concentrado e atento, a viajar a uma velocidade legal ou prudente, sem estar sob a influência de drogas ou álcool, é o que tem mais probabilidades de chegar em segurança, independentemente do veículo que conduz.

Afirmou Karl Brauer, analista executivo do iSeeCars.

Apesar dos resultados deste relatório, outras análises dão forma a um quadro pouco coerente no que diz respeito à segurança dos carros da Tesla.

Condutores dos carros da Tesla podem apenas confiar demasiado

Afinal, um relatório publicado pelo EpicVIN, em agosto, afirmava que, de todas as marcas de automóveis, os condutores da Tesla eram os menos suscetíveis de sofrer ferimentos fatais.

À semelhança do iSeeCars, a EpicVIN citou dados do FARS para tirar as conclusões.

Por sua vez, um estudo publicado pelo Lending Tree, em dezembro de 2023, afirmou que os motoristas da Tesla tinham a maior taxa de acidentes de qualquer marca.

O estudo citou dados de 14 de novembro de 2022 a 14 de novembro de 2023, alegando que "os motoristas da Tesla tiveram 23,54 acidentes por 1000 motoristas", enquanto observava que apenas duas outras marcas - Ram e Subaru - tiveram "mais de 20,00 acidentes por 1000 motoristas".

De facto, a confiança da Tesla, bem como a dos condutores dos carros da Tesla, em software automatizado já foi citada como um potencial problema de segurança. Um relatório de 2022 divulgado pela Administração Nacional de Segurança Rodoviária afirmava que, no período de doze meses anterior, os modelos da Tesla foram responsáveis por cerca de 70% dos acidentes de viação que envolveram sistemas de assistência ao condutor.