Carros Conectados e Seguros: a tecnologia tem impacto no Seguro Automóvel?

Os carros conectados, equipados com tecnologias avançadas como inteligência artificial (IA), sensores e dispositivos de Internet das Coisas (IoT), estão a transformar o segmento automóvel. Será que toda esta tecnologia impacta fortemente o seguro automóvel?

Como se costuma dizer, na hora de comprar um veículo precisamos de “olhar” para o tamanho dos pneus, pois um dia vamos ter de trocar, precisamos de “olhar” para a potência, para saber se gasta muito e, claro, não nos devemos esquecer do seguro automóvel.

Com tanta tecnologia que equipa os carros atuais, como, por exemplo, os sistemas de monitorização de velocidade, aceleração, travagem e localização, mas também os sistemas de informação sobre acidentes em tempo real, congestionamentos e perigos na estrada, não esquecendo os sistemas de emergência que contacta automaticamente os serviços de emergência em caso de acidente, será que ainda faz sentido ainda existirem seguros tradicionais, que são baseados num modelo de precificação que utiliza uma abordagem mais genérica e menos personalizada?

Ou seja, faz sentido que o prémio (o valor que o cliente paga pela cobertura) continue a ser calculado com base em fatores estatísticos e perfis de risco padronizados, sem levar em consideração o comportamento de condução em tempo real?

Tipos de Seguros modernos e “personalizados”

De acordo com as ofertas do mercado, há seguros personalizados, com preços baseados no perfil de risco individual do condutor.

Há também seguros Pay-as-you-drive, que têm o pagamento baseado na utilização real do veículo (quilometragem e horários de condução).

Há também seguradoras que dão recompensas para condutores exemplares, oferecendo descontos e benefícios para condutores responsáveis.

Tecnologia móvel ajuda em todo o processo

Atualmente, com uma simples aplicação móvel, podemos proceder ao agendamento de vistorias, comunicação de sinistros com fotos e vídeos, acompanhar os processos, entre muitas outras funcionalidades.

Por exemplo, o Seguro Auto Pisca Pisca, retira toda a tradicional burocracia, permitindo que tudo seja tratado através de uma app móvel. Sem complicações e de uma forma muito intuitiva, pode tratar de todo o processo sem a necessidade de terceiros.

Assim como o segmento automóvel, também o mercado dos seguros está em fase de mudança, indo ao encontro das necessidades dos condutores, descomplicando, e com preços mais acessíveis.

Por exemplo, olhando para um futuro promissor, os seguros podem ver os preços ajustados em tempo real, com base nas condições de trânsito, meteorologia e outros fatores.

Além disso, tendo como foco a prevenção de acidentes, os seguros podem colaborar na segurança rodoviária e contribuir para a redução de acidentes através de tecnologias inovadoras e programas de incentivo.

A conectividade e a inteligência artificial estão a revolucionar o mundo automóvel e os seguros. Prepare-se para um futuro com preços mais justos, seguros personalizados e estradas mais seguras.

Pisca Pisca Seguros