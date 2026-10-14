Carros chineses alugados pelo Exército da Noruega gravaram soldados e códigos

Durante um exercício em setembro, militares do Heimevernet descobriram que alguns carros alugados à Hertz Norge tinham guardado vídeos dos próprios soldados e dos códigos que introduziram em portões de instalações militares, segundo o jornal Dagens Næringsliv (DN).

O caso foi divulgado no início de outubro pelo DN e envolve veículos alugados através das Forças Armadas norueguesas para o exercício Øvelse Hovedstad, que decorreu entre 14 e 18 de setembro com cerca de 5000 militares do Heimevernet, a Guarda Nacional norueguesa, em Oslo e na região de Akershus. Entre as missões em treino estava a proteção do aeroporto de Gardermoen em cenário de guerra.

O que foi descoberto

De acordo com o DN, foram alguns soldados que, ao percorrerem os menus do sistema de bordo, encontraram vídeo armazenado nos veículos. As gravações mostravam quem entrava e saía dos carros, os trajetos feitos, as pessoas que eram transportadas e o tempo passado em cada local, além dos códigos usados para abrir portões e portas.

O jornal refere que pelo menos dois dos carros eram da marca chinesa Deepal, pertencente ao grupo Changan, e que o relato do tenente Fredrik Blanck, que participou no exercício, foi confirmado por duas fontes anónimas.

Os veículos continuaram a ser usados até ao fim do exercício, incluindo dentro de instalações militares, por falta de alternativas de transporte, e as gravações só foram apagadas depois de terminado o exercício. Não é conhecido se os dados ficaram guardados apenas nos carros ou se foram enviados para algum sistema externo.

As ligações à China

Os carros foram alugados à Hertz Norge, operada pela First Rent A Car Norway, empresa que integra a Volvo Cars e, por essa via, o grupo chinês Geely, cujo fundador, Li Shufu, é membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

O DN já tinha noticiado, em setembro, que o contrato de aluguer das Forças Armadas tem um limite de até 350 milhões de coroas norueguesas, cerca de 30 milhões de euros. Ainda assim, importa distinguir que a ligação à Geely diz respeito à empresa de aluguer, enquanto os dois carros identificados como Deepal pertencem à Changan, outro grupo chinês.

A Volvo Cars rejeita que o capital chinês represente um risco de segurança e afirma que nenhum dado pode ser partilhado com a Geely sem fundamento legal. A First Rent A Car Norway, por sua vez, diz cumprir a legislação norueguesa e europeia.

Reação política

No Parlamento norueguês, o deputado Himanshu Gulati, do Partido do Progresso (em norueguês, FrP), submeteu a 8 de outubro uma pergunta escrita ao ministro da Defesa, em que pede que seja esclarecido se é defensável usar carros de aluguer chineses em missões militares, com acesso a áreas e instalações militares, e se as medidas de segurança, as avaliações de risco e as restrições locais em vigor impediram que os veículos utilizados no exercício captassem dados sensíveis.