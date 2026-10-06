Carros a gasolina já representam menos de metade das vendas mundiais

A gasolina deixou de dominar o mercado automóvel mundial. No primeiro semestre de 2026, os veículos exclusivamente a gasolina representaram 49% das vendas de automóveis novos, enquanto os elétricos e híbridos continuam a ganhar peso.

A gasolina perde terreno a um ritmo acelerado

Os dados da Mobility Global, empresa anteriormente conhecida como S&P Global Mobility, mostram uma grande mudança no mercado automóvel. Entre janeiro e junho de 2026, foram vendidos 20,25 milhões de veículos exclusivamente a gasolina, menos 10% do que no mesmo período do ano anterior.

A quota destes automóveis caiu de 52% para 49% num único ano. Em comparação, em 2021 representavam 73% das vendas globais.

Os elétricos a bateria registaram um comportamento oposto. As vendas aumentaram 12%, para 6,87 milhões de unidades, elevando a sua quota para 17%. Os híbridos convencionais também cresceram 10%, atingindo 7,27 milhões de veículos e 18% do mercado.

Os restantes cerca de 16% correspondem a motores diesel, híbridos plug-in e outras tecnologias de propulsão.

China e Europa aceleram a mudança

O recuo dos veículos exclusivamente a gasolina foi particularmente expressivo na China, onde as vendas diminuíram 26%. Na Europa, a quebra chegou aos 13%.

A evolução dos elétricos também varia bastante consoante a região. Na Europa, as vendas de veículos elétricos a bateria cresceram 32%, para 1,81 milhões de unidades. No Sudeste Asiático, o aumento foi de 81%, enquanto na Oceânia as vendas mais do que duplicaram.

A China continua a ser o maior mercado para os elétricos, com 3,44 milhões de unidades vendidas no primeiro semestre, apesar de uma descida de 3%. Este valor corresponde a cerca de metade das vendas mundiais de veículos elétricos a bateria. Na América do Norte, pelo contrário, registou-se uma redução de 15%.

A maioria dos carros ainda tem motor

Apesar de a gasolina ter caído abaixo dos 50%, isso não significa que os motores de combustão tenham deixado de dominar.

Os híbridos continuam a utilizar gasolina e representam 18% das vendas. Os híbridos plug-in e os veículos a diesel acrescentam uma boa parte do mercado.

Na prática, apenas os 17% correspondentes aos veículos totalmente elétricos não utilizam combustível. Isto significa que aproximadamente 83% dos automóveis novos vendidos no mundo durante o primeiro semestre ainda tinham um motor.

O resultado anual será determinante para perceber se a gasolina consegue manter-se abaixo dos 50%. No entanto, os números indicam que a transição para novas formas de propulsão está a ganhar velocidade.

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