Carro elétrico a arder? China testa solução que ejeta a bateria num segundo

Os incêndios nos carros elétricos continuam a ser uma das maiores dores de cabeça da indústria automóvel, sobretudo pela dificuldade em apagar as chamas. Na China, uma equipa de investigadores decidiu testar uma abordagem radical para proteger os ocupantes: criar um sistema capaz de ejetar todo o conjunto de baterias para longe do veículo em apenas um segundo. Os vídeos dos testes já circulam nas redes sociais e mostram o fundo de um SUV a abrir-se lateralmente para expulsar o componente antes que o fogo alastre ao habitáculo.

A mecânica por trás desta solução funciona de forma muito semelhante ao disparo de um airbag tradicional. Quando o sistema de gestão da bateria deteta o início de uma fuga térmica, um gerador de gás entra em ação e empurra o bloco inteiro para o lado, fazendo-o deslizar até parar a uma distância entre três e seis metros do automóvel. O conceito nasceu originalmente de estudos sobre estações de troca rápida de baterias, mas foi adaptado para funcionar como um mecanismo de emergência.

Projétil de centenas de quilos sem destino certo

Apesar de salvar o carro e quem vai lá dentro, a ideia levanta dúvidas óbvias sobre a segurança na via pública. Disparar um bloco em chamas de várias centenas de quilos contra o passeio ou para a faixa ao lado pode resolver um problema e criar outro bem pior. Os responsáveis pelo projeto admitem que o sistema foi pensado para ficar bloqueado em zonas urbanas densas ou com peões por perto, mas o software necessário para fazer essa leitura do ambiente ainda não existe.

Também a origem exata do protótipo está envolta em alguma névoa. A demonstração foi inicialmente atribuída a uma entidade chamada China Collision Repair Technology Center em parceria com a fabricante de componentes Joyson Electronics. No entanto, tanto a Joyson como a marca automóvel iCar — cujo modelo 03 é idêntico ao veículo usado nos ensaios — já vieram a público negar qualquer ligação ao desenvolvimento desta tecnologia, apontando os dedos para uma empresa chinesa ligada ao setor da reparação automóvel.

Problema da fuga térmica e alternativas europeias

A urgência em encontrar saídas para este problema tem uma explicação física simples. Quando uma célula de iões de lítio entra em fuga térmica, a temperatura sobe mais de 20 graus por minuto e ultrapassa facilmente os 300 graus, libertando gases inflamáveis numa reação em cadeia impossível de travar com métodos convencionais. Um estudo norte-americano divulgado em agosto deste ano, após queimar 18 veículos elétricos, confirmou que nenhuma técnica de extinção consegue parar o processo depois de iniciado.

Perante este cenário, os fabricantes estão a seguir caminhos bem diferentes. Desde julho de 2026 que a China exige por lei que as baterias não se incendeiem nem explodam mesmo quando uma célula falha. Já na Europa, a Stellantis registou uma patente para largar a bateria diretamente no chão sob o carro, usando depois a bateria de 12 volts para afastar o veículo do foco de incêndio sem transformar o componente num projétil lateral.

A Renault preferiu uma via totalmente oposta e já a aplica nos seus modelos elétricos e híbridos. O sistema Fireman Access inclui uma pequena tampa na estrutura da bateria que cede à pressão das mangueiras dos bombeiros, permitindo inundar as células diretamente com água. Com esta técnica, que a marca francesa licenciou gratuitamente a toda a indústria, o fogo fica controlado em poucos minutos e gasta cerca de dez vezes menos água do que o habitual.